Самые ожидаемые фильмы 2020 года у всех разные, естественно. Мы подобрали для тебя список премьер 2020 года на каждый месяц. Смотри трейлеры и выбирай, на какую картину пойти в кино, а что дождаться для домашнего просмотра. Эксклюзивный список самых ожидаемых фильмов 2020 только для тебя!

Фильмы 2020: премьеры февраля

«Прекрасный день по соседству»

Дата премьеры: 6 февраля 2020

Режиссер: Мариэль Хеллер

Актеры: Том Хэнкс, Мэттью Риз, Крис Купер

Люди, которые вдохновляют – новая тема выпуска журнала Esquire. Циничному журналисту нужно написать о любимце публики, легендарном телеведущем Фреде Роджерсе. Он оказывается еще лучше, чем на экране. Через камеру телеведущий пытается заглянуть в глаза каждому ребенку. А люди в очередь становятся, чтобы поделиться своими проблемами. Философия Фреда Роджерса: людям надо рассказывать о том, что каждый из них неоценим.



«Хищные птицы»

Дата премьеры: 6 февраля 2020

Режиссер: Кэти Янь

Актеры: Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстед, Джерни Смоллетт, Юэн Макгрегор, Крис Мессина

Харли Квинн порвала с Джокером. Она собрала в Готэме команду девушек, которые уже долгое время стремились к эмансипации. Вместе они будут бороться с преступником Черная Маска. Харли хочет, чтобы боялись ее, а не Джокера или кого-то еще. Готовьтесь, леди!



«Фотография»

Дата премьеры: 13 февраля 2020

Режиссер: Стелла Мэгги

Актеры: Иса Рэй, Лейкит Стэнфилд, Челси Перетти

Куратор музея Мэй наследует любовные письма своей матери, которая недавно умерла. С помощью молодого репортера и одной роковой фотографии, Мэй расследует давние семейные тайны и сама влюбляется. Истории разных поколений переплетаются друг с другом.

«Против всех врагов»

Дата премьеры: 13 февраля 2020

Режиссер: Бенедикт Эндрюс

Актеры: Кристен Стюарт, Энтони Маки, Зази Битц

В конце 60-х годов актриса Джин Сиберг на пике своей карьеры начала выступать за права афроамериканцев и коренных народов США. Тогда же ФБР развернуло против нее разведывательную операцию: систему обследований и громких провокаций. В этой сети шпионажа молодой агент, которого тайно доставили в Сиберг, становится одним из главных героев ее истории.

«Остров фантазий»

Дата премьеры: 13 февраля 2020

Режиссер: Джефф Водлоу

Актеры: Магги Кью, Майкл Пенья, Люси Хейл

Представь, что существует лифт, который может доставить тебя на Остров фантазий. Там ты имеешь шанс осуществить одну заветную мечту. Устрой крутую вечеринку, отомсти школьном врагу или верни к жизни близкого человека. Здесь возможно все, несмотря ни на что. Остров дает все, что попросишь. Но будут последствия. Твоя жизнь изменится. Надеюсь, ты готов!



«Так близко к горизонту»

Дата премьеры: 13 февраля 2020

Режиссер: Тим Трах

Актеры: Янник Шуманн, Луна Ведлер, Штефан Кампвирт

18-летняя мечтательная и оптимистичная Джессика встречает парня Дэнни, в которого сразу неистово влюбляется. Дэнни – настоящий красавчик, модель, от которого веет уверенностью и легкостью. Но оказывается, что у него есть тайна. Парень не знает, сколько времени ему отведено на этом свете, ведь он болен ВИЧ. Джессика верит, что их отношения все же могут быть счастливыми. Важно не то, сколько длится любовь, а насколько она сильная.



«Ёж Соник»

Дата премьеры: 13 февраля 2020

Режиссер: Джефф Фаулер

Актеры: Джим Керри, Джеймс Марсден, Тика Самптер

Человекоподобный Ёж Соник обладает суперспособностью – он очень быстро бегает. Чтобы спасти свою планету, он прибыл на Землю. Вместе с другом-полицейским Соник будет бороться с сумасшедшим профессором Эггман.



«Скандал»

Дата премьеры: 13 февраля 2020

Режиссер: Джей Роуч

Актеры: Робби, Николь Кидман, Кейт Маккиннон, Шарлиз Терон

В 2016 году работницы телеканала обвинили своего руководителя Роджера Эйлс в домогательствах. Ведущая Гретхен Карлсон подала иск против Эйлс. Тем самым она заставила пойти его в отставку. Ее обвинения поддержали и подтвердили журналистка Мегино Келли и помощница продюсера. То, что началось с шепота, стало сенсацией.



Фильмы 2020: премьеры марта

«Эмма»

Дата премьеры: 5 марта 2020

Режиссер: Отем Где Уайлд

Актеры: Аня Тейлор-Джой, Билл Найи, Миа Гот

Эмма – молодая, богатая и самоуверенная. Она убеждена, что отлично разбирается в людях, и больше всего любит сводить пары. Неутомимая Эмма всегда готова к милым романтическим разочарованиям и безрассудным поступкам. Впрочем, однажды ее предположение дает трещину – идеальная пара не клеится! А между прочим, она еще должна распознать собственную любовь, которая всегда была рядом.



«# яещездесь»

Дата премьеры: 5 марта 2020

Режиссер: Эрик Лартиго

Актеры: Пе Ду-на, Ален Шаба, Венсан Немет, Джон Сехил

Как влюбляются в наши дни? С помощью соцсетей и гаджетов … Но потом наступает очередь настоящего свидания! Или нет?

«Бладшот»

Дата премьеры: 5 марта 2020

Режиссер: Дэйв Уилсон

Актеры: Вин Дизель, Эйса Гонсалес

Секретная корпорация RST осуществила рывок в развитии технологий. Впервые им удалось оживить смертельно раненого морпеха Рея Харрисона. Он становится неуязвимым благодаря биотехнологическому оружию Бладшот. Корпорация полностью его контролирует. Рэй не помнит, кто он и что с ним было. Ему нужно выяснить это и разорвать связь с корпорацией.



«Тролли 2: мировой тур»

Дата премьеры: 19 марта 2020

Режиссер: Уолт Дорн, Дэвид П. Смит

Правда в том, что троллей в мире много! И тролли все разные. Они танцуют иначе, поют иначе и выглядят иначе. Фанк, Кантри, Техно, Классика, Поп и Рок – всё многообразие музыки подвластно троллям. Теперь они хотят объединиться, чтобы спасти музыку.



«Я все еще верю»

Дата премьеры: 19 марта 2020

Режиссер: Эндрю Эрвин, Джон Эрвин

Актеры: Кей Джей, Апа Бритт Робертсон, Мелисса Роксби

Джерем Кемп – настоящая звезда христианской музыки. Он верует в Бога и пытается жить по заповедям. Но когда любовь всей его жизни узнала о серьезной болезни, вера парня пошатнулась. У него возникло много вопросов о справедливости жизни. Есть ли надежда?



Фильмы 2020: премьеры апреля

«Новые мутанты»

Дата премьеры: 2 апреля 2020

Режиссер: Джош Бун

Актеры: Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Алисе Брага, Хэппи Андерсон, Генри Зага, Блю Хант, Мики Гилмор, Томас Ки

Пятеро подростков открывают в себе сверхспособности. Оказывается, что они не люди, а мутанты. Считая их опасными, кто-то собирает их вместе и закрывает в тайном месте. Там изучают их силы и пытаются их подавить. Подростки должны бороться, чтобы избежать последствий грехов прошлого и спасти себя.



«007: Не время умирать»

Дата премьеры: 9 апреля 2020

Режиссер: Кэри Фукунага

Актеры: Дэниел Крейг, Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Наоми Харрис

Кратковременный покой Джеймса Бонда прерывает новое срочное задание. Британский спецагент бросает вызов самым влиятельным игрокам преступного мира и разоблачает коварные заговоры. Пора сойтись в противостоянии с тайным злоумышленником, который обладает новыми опасными технологиями. История жестко наказывает всех, кто представляет Бога.



«Таинственный сад»

Дата премьеры: 16 апреля 2020

Режиссер: Марк Манден

Актеры: Колин Ферт, Дикси Еджерикс, Джули Уолтерс

Маленькую девочку-сироту Мэри Леннокс отправляют в имение её дяди Арчибальда Крейвена. Однажды Мэри находит за высоким забором фантастический сад с пальмами, яркими цветами и экзотическими птицами. Вместе с друзьями она раскроет тайну этого удивительного места.



«Черная вдова»

Дата премьеры: 30 апреля 2020

Режиссер: Кейт Шортланд

Актеры: Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флоренс Пью

Шпионка и супергероиня Черная вдова жила многими жизнями, но устала убегать от прошлого. Она возвращается к семье, чтобы вместе завершить старое дело. Это будет адская встреча!



Фильмы 2020: премьеры мая

«Вне игры»

Дата премьеры: 7 мая 2020

Режиссер: Гэвин О’Коннор

Актеры: Бен Аффлек, Джанина Гаванкар, Гейз МакАртур

Когда-то жизнь Джека Каннингема была полна возможностей. В старшей школе он был звездой баскетбола с большим будущим, но потом внезапно забросил спорт и ушел. Теперь жизнь Джека идёт по спирали вниз. Он топит ужасную потерю в алкоголе, что приводит к разрушению его брака.

«Блондинка в законе 3»

Дата премьеры: 7 мая 2020

Актеры: Риз Уизерспун, Аланна Юбак, Джессика Коффи

Элли Вудс приняла очень важное решение и поступила на юридический факультет Гарварда. С тех пор ее жизнь изменилась, однако неуемная энергия и чувство прекрасного никуда не делись. Идут годы, однако она до сих пор вынуждена доказывать окружающим, что способна на большее, чем они могут себе представить.

«Скуби-Ду»

Дата премьеры: 14 мая 2020

Режиссер: Тони Красное

Актеры: Кирси Клемонс, Зак Эфрон, Уилл Форте, Кен Джонг, Аманда Сейфрид

Новый мультфильм покажет первую встречу Скуби и Шеґґи, которым суждено стать неразлучными друзьями. А также о том, как они познакомились с юными детективами Фредом и Дафной и вместе основали известную компанию Mystery Inc. Друзей ждет самое сложное дело в истории: им нужно разгадать таинственный заговор – попытку выпустить в свет собаку-призрака по прозвищу Цербер. Отчаянная команда стремится остановить этот глобальный «собакалипсис». Однако впоследствии они узнают, что Скуби имеет загадочное прошлое и эпичную судьбу, а этого никто не мог представить!



«Годзилла против Конга»

Дата премьеры: 21 мая 2020

Режиссер: Адам Вингард

Актеры: Милли Бобби Браун, Данай Гурира, Джулиан Деннисон, Кайл Чандлер, Чжан Цзыи, Ван Мартен

Гигантский Конг и неукротимый Годзилла встретятся в смертельной схватке. Кто станет Королем всех монстров решится уже скоро.

«Артемиус Фаул»

Дата премьеры: 28 мая 2020

Режиссер: Кеннет Брана

Актеры: Джуди Денч, Джош Гад, Нонсо Анози, Лара Макдоннел, Никеша Пател

Много лет назад человеческая жажда денег загнала кое-кого под землю. Богатый подросток-вундеркинд Артемис Фаул хочет узнать правду. Он попадает в магический подземный мир, населенный необычными жителями.

Фильмы 2020: премьеры июня

«Губка Боб в бегах»

Дата премьеры: 4 июня 2020

Режиссер: Тим Хилл

Третий фильм про Губку Боба, который живет на дне океана, посвящен его дружбе с улиткой Гэри. Зрителям показывают, как Губка Боб и Гэри встречаются и становятся друзьями. А однажды домашний любимец просто исчезает. В панике Губка Боб отправляется на поиски Гэри вместе с Патриком. Ведь друзья всегда лезут в смертельную опасность вместе. По дороге они встречают голову Киану Ривза в виде перекати-поля. Это мультфильм о путешествии настоящих друзей.



«Чудо-женщина 1984»

Дата премьеры: 4 июня 2020

Режиссер: Пэтти Дженкинс

Актеры: Гадот, Крис Пайн, Педро Паскаль, Кристен Виг

Америка 1980-х годов. Холодная война подходит к концу, и Диане — Чудо-женщине, придется бороться со шпионами Советского Союза. Главным врагом героини станет Гепард – вымышленный персонаж во Вселенной DC Comics, вечный антагонист Чудо-женщины. Кроме того, создатели ленты планируют каким-то образом вернуть Стива Тревора, роль которого вновь сыграет Крис Пайн.

«Душа»

Дата премьеры: 18 июня 2020

Режиссер: Пит Доктер

Преподаватель музыки в средней школе Джо Гарднер искренне любит играть джаз. И однажды ему таки удается выступить на сцене джазового клуба. Однако по дороге домой, в результате несчастного случая, душа Джо отделяется от тела и переносится в центру, в котором души развиваются перед тем, как отправиться к новорожденным детям. Здесь Джо придется задуматься над тем, что значит – иметь душу.

Фильмы 2020: премьеры июля

«Персонаж»

Дата премьеры: 2 июля 2020

Режиссер: Шон Леви

Актеры: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка Вайтити, Джо Кире

Сотрудник крупного банка живет обычной жизнью, где каждый день практически не отличается от следующего или предыдущего. Однажды он узнает, что окружающий мир – это всего лишь видеоигра, а все люди – игроки. Получается, что каждый может делать что угодно.

«Миньйоны 2»

Дата премьеры: 2 июля 2020

Режиссер: Кайл Балда, Брэд Еблесон

Миньйоны живут на свете дольше людей. Их главная цель – помогать самым гадким врагам своего времени. На этот раз они найдут себе новые приключения.

«Топ Ган: Мэверик»

Дата премьеры: 16 июля 2020

Режиссер: Джозеф Косински

Актеры: Том Круз, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Вэл Килмер, Моника Барбаро, Теллер

Капитан Пит Мэверик Митчел служит уже 30 лет, имеет боевые медали и почетные звания. Он – единственный, кто сбил три вражеских самолета за последние 40 лет. Мэверик должен быть уже хотя бы контрадмиралом, но до сих пор капитан. Почему так?



«Корпус Зеленых Фонарей»

Дата премьеры: 23 июля 2020

Режиссер: Дэвид С. Ґойер

Уже много лет Корпус Зеленых Фонарей является абсолютным гарантом справедливости во всей галактике. Непреклонные воины, не знавшие страха – вот кем являются члены этого Корпуса. Но однажды судьба сводит друг с другом двух членов Корпуса Зеленых Фонарей родом с Земли – Хэла Джордана и Джона Стюарта. Вместе им предстоит отбросить разногласия, чтобы остановить предателя, который мечтает уничтожить Корпус Зеленых Фонарей.

«Круиз по джунглям»

Дата премьеры: 23 июля 2020

Режиссер: Жауме Колет-Серра

Актеры: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Эдгар Рамирес, Пол Джаматти

По легенде, в Амазонии есть дерево с неслыханной лечебной силой. И только острие специальной стрелы может ее высвободить. Поэтому отважная исследовательница дикой природы ворует его и отправляется на экспедицию в джунгли. Ее проводником в невероятных приключениях становится харизматичный капитан речной лодки.



Фильмы 2020: премьеры августа

«Пустота»

Дата премьеры: 6 августа 2020

Режиссер: Дэвид Прайор

Актеры: Стивен Рут, Джеймс Бэдж Дэйл, Вирджиния Кулл

Бывший полицейский отправляется на поиски пропавшей девушки. В процессе он встречает таинственную группу, которая пытается вызвать ужасное сверхъестественное существо.

«Смертельный лабиринт 2»

Дата премьеры: 13 августа 2020

Режиссер: Адам Робител

Актеры: Изабелль Фюрман, Индия Мур, Тейлор Расселл

Каждый из нас чего-то боится. Кого-то страхи беспокоят лишь изредка, кто-то живет в желании одолеть ежедневную тревогу. Для прохождения квеста в игровой комнате собирается группа людей. Вскоре становится понятно, что теперь их жизни целиком зависят от того, насколько умело и быстро они могут решать сложные головоломки.

«Единственный Иван»

Дата премьеры: 13 августа 2020

Режиссер: Теа Шеррок

Актеры: Анджелина Джоли, Брайан Крэнстон, Сэм Рокуэлл

Иван – горилла, которая ничего не помнит о своем прошлом и живет в клетке торгового центра вместе со слонихой Стеллой и бродячим псом Бобом. Однажды в их вольере появляется слоненок Руби. Тогда Иван постепенно начинает вспоминать о жизни в плену. Чтобы спасти слоненка от рук жестокого надзирателя, Иван начинает планировать побег из неволи.

«Билл и Тед»

Дата премьеры: 20 августа 2020

Режиссер: Дин Паризо

Актеры: Киану Ривз, Алекс Уинтер

Билл и Тед дружат еще со школы. Времена беззаботной молодости прошли и теперь они взрослые мужчины, которые занимаются своими семьями. В школе они мечтали стать рок-звездами, но судьба решила иначе. И как-то перед ними появляется пришелец из будущего и напоминает о древнем пророчестве – они напишут песню, которая спасет вселенную от гибели. Вместе со своими взрослыми дочерьми Билл и Тед отправляются в новое путешествие во времени в поисках вдохновения, чтобы наконец написать свой хит.

«Охотники за привидениями»

Дата премьеры: 27 августа 2020

Режиссер: Джейсон Райтман

Актеры: Маккенна Грейc, Билл Мюррей, Кэрри Кун, Сигурни Уивер, Финн Вулфард, Энни Поттс, Дэн Эйкройд

Мать-одиночка вместе со своими сыном и дочерью возвращается домой в небольшой город. Постепенно они узнают все больше о секретах этого города и о том, кем они являются на самом деле.

Фильмы 2020: премьеры сентября

«Охотник на монстров»

Дата премьеры: 3 сентября 2020

Режиссер: Пол У.С Андерсон

Актеры: Милла Йовович, Миґан Гуд, Рон Перлман, Тони Джа

Лейтенант Артемис и ее солдаты с Земли случайно попадают в параллельный мир, где живут различные монстры. Закаленные бойцы оказываются в необычной ситуации и вынуждены использовать все свои навыки, чтобы пережить встречу с фантастическими животными. Спасти их может только загадочный Охотник, который как никто умеет убивать монстров.

«Без сожаления»

Дата премьеры: 17 сентября 2020

Режиссер: Стефано Соллима

Актеры: Джейми Белл, Майкл Б. Джордан, Кэм Жиганде

Джон Келли не раз отправлялся в смертельно опасные командировки во вьетнамские джунгли, но его главный враг оказался совсем рядом, на улицах родных американских городов.

«Ночной портье»

Дата премьеры: 17 сентября 2020

Режиссер: Майкл Кристофер

Актеры: Ана де Армас, Тай Шеридан, Хелен Хант, Джон Легуизамо

Молодой Барт с синдромом аутизма работает ночным портье в отеле. Камеры слежения за посетителями помогают ему работать над навыками взаимодействия в социуме. Во время его дежурства происходит убийство женщины и Барт, единственный свидетель, становится главным подозреваемым…

«Кингс Мэн»

Дата премьеры: 17 сентября 2020

Режиссер: Мэттью Вон

Актеры: Рэйф Файнс, Гуд, Джемма Артертон, Аарон Тейлор-Джонсон, Стэнли Туччи

Окунись в историю и зарождение шпионской организации Kingsman во время Первой мировой войны. Самые страшные тираны и преступники истории завяжут войну, чтобы уничтожить миллионы людей. Но найдется один смельчак, который сможет остановить злодеев. В течение долгих времен наши люди грабили, обманывали и убивали, пока однажды мы не осознали себя аристократами.



Фильмы 2020: премьеры октября

«Веном 2»

Дата премьеры: 1 октября 2020

Актеры: Том Харди

Репортер-неудачник Эдди Брок снова превратится в болтливого инопланетного паразита Венома.

«Смерть на Ниле»

Дата премьеры: 8 октября 2020

Режиссер: Кеннет Брана

Актеры: Кеннет Брана, Галь Ґадот, Эрми Хаммер

Эта история является продолжением «Убийства в Восточном экспрессе». По дороге в Египет, на корабле случилось убийство. Жертвой стала 20-летняя богатая и красивая аристократка с американскими корнями Линит Риджуей. По странному стечению обстоятельств, детектив Эркюль Пуаро тоже оказывается на этом же корабле, а потому ему придется расследовать загадочное убийство.

«Ведьмы»

Дата премьеры: 15 октября 2020

Режиссер: Роберт Земекис

Актеры: Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер

Семилетний мальчик приезжает вместе со своей бабушкой на отдых в курортный городок Борнмут. Они останавливаются в гостинице, где ежегодно проходят сборы Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с детьми, члены которой оказались английскими ведьмами. Мальчику удалось подслушать все планы ведьм, воочию увидеть Верховную Ведьму мира и действие магического зелья “Мишороб замедленного действия, формула 86”, которое они испытали на Бруно. Но мальчику не повезло – ведьмы уловили его запах и превратили его в мышь.

Фильмы 2020: премьеры ноября

«Вечные»

Дата премьеры: 5 ноября 2020

Режиссер: Хлоя Чжао

Актеры: Анджелина Джоли, Мэдден, Кумейл Нанджиани, Сальма Хайек

Эта история о новой команде супергероев – бессмертных существ, живших на земле от самого времени ее создания.

«Клиффорд – большой красный пес»

Дата премьеры: 12 ноября 2020

Режиссер: Уолт Беккер

Актеры: Сиенна Ґиллори, Джон Клиз, Джек Уайтхолла

Гигантский пес Клиффорд живет в обычной семье. Крошечным красным щенком его нашла Кемп. Вымахавший до невероятных размеров Клиффорд вместе с девочкой и ее дядей должны выступить против жадности.

«Фантастические твари и места их обитания 3»

Дата премьеры: 19 ноября 2020

Режиссер: Дэвид Йэтс

Ньют Артемис Фидо Скамандер, автор известного учебника о фантастических тарях и работник Министерства магии, погрузится в новые приключения вместе с фантастическими тварями в мире колдунов.

Фильмы 2020: премьеры декабря

«Вестсайдская история»

Дата премьеры: 17 декабря 2020

Режиссер: Стивен Спилберг

Актеры: Энсела Елґорт, Майк Фейст, Кори Столл, Брайан Д’Арси Джеймс

Нью-Йорк, середина 1950-х годов. Две уличные банды «Ракета» – потомки белых эмигрантов, и «Акулы», пуэрториканцы, враждуют между собой. Главный герой, бывший член «Ракеты» Тони, влюбляется в Марию, сестру Бернардо, лидера «Акул»

«Аватар 2»

Дата премьеры: 17 декабря 2020

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Актеры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг

Солдат Джейк Салли становится вожаком народа На’ви и берет на себя миссию защиты новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться – с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

«Круэлла»

Дата премьеры: 24 декабря 2020

Режиссер: Крейг Гиллеспи

Актеры: Эмма Стоун

История о немного сумасшедшей преступнице Круэлле, которая одержима далматинцами.

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