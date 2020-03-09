Классные сериалы 2020 года не заканчиваются! В марте тебя ждет премьера крутых экранизаций: от мировых бестселлеров до сюжетов с неожиданным лонглайном. Поэтому вопрос – что посмотреть в марте – отпадает сам собой. Мы подобрали для тебя топ-5 сериалов марта 2020: и комедий, и драм, и фэнтези, и продолжений любимых историй. Читай, а лучше сохраняй материал в закладках, чтобы ничего не забыть. Хорошего просмотра!

«Все к лучшему» или «Перемены» / Better Things

4 сезон

Жанр: драма, комедия.

Дата премьеры: 5 марта. Количество серий – 10.

В ролях: Памела Эдлон, Майки Мэдисон, Ханна Аллигуд, Оливия Эдвард.

Американский телесериал о матери-одиночке Сэм вышел на новый сюжетный виток. Главная героиня приближается к 40-летию и пытается одновременно построить карьеру актрисы, наладить личную жизнь и воспитать троих детей. Порой ей бывает одиноко, но амбиции и гора обязанностей держат Сэм в тонусе. Дочери Макс, Фрэнки и Дьюк слишком своевольные и самостоятельные, поэтому за ними нужен глаз да глаз. Подросток Макс постоянно протестует и начала активно интересоваться тонкостями полового созревания. Средняя Фрэнки – спокойная, умна не по годам, отдушина матери. А младшая Дьюк моментально перенимает настроение окружающих и любит паниковать. Домашние обязанности забирают уйму времени, Сэм не молодеет, а карьера сама себя не построит. Смотрите, как женщина будет справляться со всем в 4 сезоне сериала «Все к лучшему».

Сериал Все к лучшему 4 сезон смотреть трейлер онлайн:

«Пиарщица» / Flack, 2 сезон

Жанр: мелодрама, комедия.

Дата премьеры: 13 марта. Количество серий – 6.

В ролях: Анна Пэкуин, Лидия Уилсон, Женевьева Энджелсон и Марта Плимптон.

В марте стартует продолжение нашумевшего британского сериала о жизни и буднях пиарщицы Робин. Она приехала из Америки в Лондон и работает в престижном пиар-агентстве. Не все так радужно, как может показаться. Ведь основная работа главной героини – спасть репутацию богатых и влиятельных клиентов, которые попали в сомнительные ситуации. Чтобы не допустить утечки информации в СМИ девушка использует все методы – от уговоров до полукриминальных схем. Пока Робин разгребает завалы в агентстве, ее личная жизнь рушится. Как и отношения с сестрой Рут. Они до сих пор не могут смириться с потерей – самоубийством матери. И это событие до сих пор стоит между ими.

Смотреть онлайн трейлер Пиарщица 2 сезон:

«Мир Дикого Запада» / Westworld, 3 сезон

Жанр: боевик, фантастика, драма.

Дата премьеры: 15 марта. Количество серий – 8.

В ролях: Эд Харрис, Энтони Хопкинс, Джеймс Мардсен, Аарон Пол, Венсан Кассель, Лина Уэйте.

Главная героиня – робот Долорес с чистым искусственным интеллектом. Она долгое время была частью парка аттракционов в стиле Дикого запада. Там такие роботы были диковинкой и приманкой для посетителей, ведь внешне и по манере поведения не отличались от людей. Долорес долго шла к свободе и, наконец, смогла выбралась из парка аттракционов. Теперь она идет в город жить своей жизнью. Но сможет ли она адаптироваться среди людей?

Смотреть онлайн трейлер Мир дикого запада 3 сезон:

«И повсюду тлеют пожары» / Little Fires Everywhere

1 сезон

Жанр: драма

Премьера: 18 марта. Количество серий – 8.

В главных ролях: Риз Уизерспун, Керри Вашингтон, Розмари Деуитт, Джошуа Джексон.

Этот американский сериал снят по одноименному роману Селесты Инг. В центре сюжета жизнь двух семей, живущих по соседству. Мать первого семейства – Эллен Ричардсон обожает правила и нормы. Она щепетильная, дотошная и пытается улучшить жизнь окружающих, не спрашивая их желания. Мать второго – художница Миа Уоррен живет так, как хочет и не считается с мнением лидеров района. Между Эллен и Мией начинается война. Но планы уничтожения друг друга приходится корректировать, ведь их дети стали лучшими друзьями.

Смотреть онлайн трейлер сериала И повсюду тлеют пожары:

«Родина: Форт Салем» / Motherland: Fort Salem

1 сезон

Жанр: фэнтези, драма

Дата выхода: 19 марта. Количество серий – 10.

В главных ролях: Тейлор Хиксон, Джессика Саттон, Амалия Холм, Деметрия МакКинни, Эшли Николь Уильямс.

Американцы решили снять сериал об альтернативном мире, в котором ведьм не уничтожали, а взяли в вооруженные силы США. Более 300 лет назад они подписали черный договор с властью и теперь стоят на страже порядка, участвуя в спецоперациях. В центре сюжета история жизни и обучения трех женщин Раэль, Талли и Сциллы. Мать Раэль убили при исполнении, поэтому она концентрируется на тренировках. Талли – любознательная и волевая. А Сцилла… темная лошадка. Фильм будет насыщен сценами боя и спецэффектами.

Смотреть онлайн трейлер фильма Родина: Форт Салем:

Лучшие сериала марта 2020 вы уже знаете. Осталось дело за малым – дождаться премьеры.

Фото – iStock.com, google.com

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