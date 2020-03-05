Обнаженная Кайли Дженнер в прозрачном платье: Ну очень горячо! (18+)

Популярная модель снялась в фотосессии для французского модного дома Jacquemus вместе со своей подругой Анастасией Караниколау

На фото обе девушки – в ярких миди-платьях с длинными рукавами, и, казалось бы, ну что может быть откровенного в таких нарядах? Ответ – всё! Так как платья, плотно облегающие фигуры Кайли и Анастасии, практически полностью прозрачные.

Материал платьев создает эффект «нарисованной» одежды: они настолько просвечиваются, что тело прикрывает лишь легкий цветной оттенок. У Кайли – розовый, у Анастасии – оранжевый.

Посмотреть эту публикацию в Instagram another day another slay 🧡💕 Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner) 4 Мар 2020 в 9:52 PST

Образы девушек дополняют длинные серьги в тон платьям и босоножки на толстом невысоком каблуке.

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