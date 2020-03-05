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Обнаженная Кайли Дженнер в прозрачном платье: Ну очень горячо! (18+)

Популярная модель снялась в фотосессии для французского модного дома Jacquemus вместе со своей подругой Анастасией Караниколау

На фото обе девушки – в ярких миди-платьях с длинными рукавами, и, казалось бы, ну что может быть откровенного в таких нарядах? Ответ – всё! Так как платья, плотно облегающие фигуры Кайли и Анастасии, практически полностью прозрачные.

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BONJOUR 🙂 @kyliejenner and @stassiebaby head to toe in JACQUEMUS 🙂

Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus)

Материал платьев создает эффект «нарисованной» одежды: они настолько просвечиваются, что тело прикрывает лишь легкий цветной оттенок. У Кайли – розовый, у Анастасии – оранжевый.

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another day another slay 🧡💕

Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Образы девушек дополняют длинные серьги в тон платьям и босоножки на толстом невысоком каблуке.

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