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Обнаженная Кайли Дженнер в прозрачном платье: Ну очень горячо! (18+)
Популярная модель снялась в фотосессии для французского модного дома Jacquemus вместе со своей подругой Анастасией Караниколау
На фото обе девушки – в ярких миди-платьях с длинными рукавами, и, казалось бы, ну что может быть откровенного в таких нарядах? Ответ – всё! Так как платья, плотно облегающие фигуры Кайли и Анастасии, практически полностью прозрачные.