Новый каналG.spaceШОУМАНИЯЧерный, как сама ночь: В сети появились фото нового бэтмобиля

Черный, как сама ночь: В сети появились фото нового бэтмобиля

Все фаны вселенной DC с нетерпением ждут выхода на экраны нового фильма о Бэтмене. И режиссер картины подогрел интерес, выложив в своем Twitter снимки нового бэтмобиля.

Режиссер Мэтт Ривз поделился с подписчиками фотографиями новенького транспорта супергероя.

 

Напомним, что роль Бэтмена в фильме досталась любимчику поклонниц саги «Сумерки», харизматичному Роберту Паттинсону. На его место претендовали Арми Хаммер, Николас Холт и Аарон Тейлор-Джонсон, однако в фильме мы-таки увидим «самого красивого вампира».

Премьера супергеройского фильма «Бэтман» запланирована на 25 июня 2021 года, а съемки картины стартовали совсем недавно – 6 января 2020. Что ж, ждем еще больше новостей!

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