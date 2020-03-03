Куда пойти в Киеве ? Афиша на март 2020

Вот и началась весна! А значит, пора прощаться с сериалами и снова привыкать к прогулкам по улице, фестивалям и постоянным концертам! Мы подготовили для вас большую афишу событий на март, чтобы вы были в курсе всех крутых ивентов, проходящих в Киеве! Больше у вас не будет вопросов: “Куда пойти в выходные?”. У нас уже готов четкий и насыщенный план на март 2020.

KAZKA

Когда: 4 марта

Где: Дворец спорта

KAZKA – настоящий музыкальный феномен, первая украиноязычная группа, попавшая в ТОП-10 GlobalShazam! Известные хиты группы из альбома KARMA и новые песни из второго альбома NIRVANA, которые уже успели полюбиться слушателям, – это одновременно и отдельная история, и часть большого концерта NIRVANA The Show. Команда группы вместе с режиссером Анатолием Ерохиным готовит масштабное шоу, удивительное эмоциональное перевоплощение и специальные эффекты, незабываемые впечатления и атмосферу любви.

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Freedom Jazz

Когда: 5, 12 и 26 марта

Где: Caribbean Club Concert Hall

Freedom Jazz girls band объявили весеннюю серию Caribbean jazz dinner show, которая стартует 5 марта. Волшебные джазетки будут удивлять зрителей взрывным Sax Live Show «Пiф-Паф». Популярное шоу собирало аншлаги прошлой осенью, и по многочисленным просьбам поклонников возвращается уже этой весной! Sax Live Show «Пiф-Паф» – это настоящая «Бондиана», которая будто сошла с экранов телевизоров. Девушки Бонда – вот кем возомнили себя на этот раз Freedom jazz girls band.

Lindemann

Когда: 6 марта

Где: Stereo Plaza

LINDEMANN – проект фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна и мультиинструменталиста Петера Тагтгрена, известного как лидер групп Pain и Hypocrisy. Осенью 2019-го они представили свой второй альбом под названием “F&M”, и именно этот альбом LINDEMANN сыграют 6 марта на сцене киевской Stereo Plaza.

Machete

Когда: 7 марта

Где: Stereo Plaza

7 марта, в канун прекрасного весеннего праздника, группа «МАЧЕТЕ» презентует в Киеве новый альбом «I’MPULSE». – Этот альбом называется «I’MPULSE», потому что в нем есть энергия, которая пробуждает желание быть счастливым и делать счастливыми людей, которые находятся рядом. Каждая из этих песен — это любовь в чистом виде. Любовь к семье, друзьям и миру. Этот альбом не о прошлом и не о будущем, он о настоящем. О той реальности, в которой что бы не происходило вокруг, мы выбираем для себя путь радости, любви и душевного равновесия. Любовь, сила, мечта и чистая энергия – это то, с чем люди возвращаются в мир после нашего выступления. Мы верим, что меняем мир к лучшему. И знаем, что делаем это вместе с Вами. До встречи! – комментирует предстоящий концерт Ярослав Малый, фронтмен «МАЧЕТЕ».

«Друга Ріка»

Когда: 7 марта

Где: Atlas

7 марта музыканты «Друга Ріка» во главе с Валерием Харчишиным выйдут на сцену клуба ATLAS, чтобы сыграть «Рекорды» вживую. Концерт станет уникальным как для слушателей, так и для самой группы, так как немало песен будут сыграны впервые за 15 лет! Напомним, что альбом «Рекорди» стал «золотым», а сингл «Так мало тут тебе» 32 недели продержался на главных позициях в украинских хит-парадах. Пластинка была абсолютным лидером по количеству хитовых композиций, а также первой официальной работой группы с клавишником Сергеем «Шурой» Герой!

Театр теней TEULIS

Когда: 8 марта

Где: Киевская Консерватория

В день 8 Марта удивительный театр теней Teulis представит шоу «Твоя тень», в котором будут тесно переплетаться фрагменты из уже известных шоу «Повелители теней» и «Вечная история», а также номера, которые зрители ранее не видели. Используя живые декорации из теней можно создать неповторимую, но простую историю, чтобы понять её без слов, и, в то же время, настолько увлекательную, чтобы погрузиться в её события с головой. И театр теней Teulis откроет для вас новый мир уже 8 марта!

Pianoбой

Когда: 8 марта

Где: Дворец спорта

Дмитрий Шуров приглашает всех на грандиозный праздничный концерт «Хистори». Известный далеко за пределами Украины Pianoбой выступит в сопровождении оркестра с оригинальной программой, которая станет настоящим сюрпризом для поклонников артиста! Это выступление главного романтика Украины станет отличным подарком к Международному женскому дню, так что если вы еще не придумали, чем порадовать родных женщин – билеты на концерт станут прекрасным презентом!

Мария Чайковская

Когда: 8 марта

Где: Atlas

8 марта зазвучит нежный голос Марии Чайковской. Новые песни для всех поклонников творчества этой волшебной исполнительницы – в программе «Парус». Меняются времена, меняется мода, барышни больше не носят кринолины, мужчины не участвуют в рыцарских поединках, и только одно остается неизменным: по всей планете, на всех языках звучат слова любви, вызывая в сердцах людей все такой же трепет. Проживая наши жизни на бешеных скоростях, в погоне за деньгами, карьерой и признанием мы порой забываем о нежности и заботе. Чистый неповторимый голос Марии Чайковской, искренность, звучащая в каждой ноте, заставляют задуматься о том, что на самом деле важно!

5’nizza

Когда: 9 марта

Где: Atlas

Фирменный речитатив, известный вокал, светлая музыка и непревзойденная лирика… Песни, прошедшие проверку временем, которые пели когда-то во дворах, а сейчас на них записывают сотни каверов на YouTube. После реюниона несколько лет назад, 5’nizza продолжила историю третьим альбомом «Ку!» (2017). «Самолет» , «Але» , «Далеко» – акустический дуэт Андрея Запорожца и Сергея Бабкина снова создал настоящие «боевики» которые хором на концертах подпевают зрители. Не обойдется без всеми любимых «Солдат» , «Весна», «Стрела» и других композиций, которые до сих пор звучат свежо и актуально, как и все хиты классиков. 5’nizza – это тот минимализм и искренность, которые даются непросто, и которые дарят наиболее бесценные моменты в жизни.

DERO GOI (Oomph!)

Когда: 14 марта

Где: Bel Etage Music Hall

Уникальное выступление Dero Goi, фронтмена и вокалиста культовой немецкой группы Oomph состоится уже 14 марта! Он приедет в Киев и порадует всех своих фанатов специальным DJ сетом, а также устроит для всех посетителей автограф-сессию. Это событие действительно уникальное событие, когда еще вам выпадет шанс познакомиться с легендарным основателем группы Oomph!, которая стала первопроходцем Neue Deutsche Härte – одного из направлений индастриал-металла!

Один в каное

Когда: 18 марта

Где: Atlas

Их искренность струится в лирике и минималистическом звучании. Они стали феноменом украинской сцены, пройдя путь от любительских записей на диктофон в полных залов без продюсеров и промо. «Один в каноэ» в 2020 году отправляется в большой всеукраинский тур, посвященный десятилетию группы! За 10 лет существования музыканты не потеряли простоты и искренности, с которой выступали на первых концертах, несмотря на то, что их песни уже давно занимают первые строчки музыкальных хит-парадов и хором поют на концертах тысячи поклонников. Уже 18 марта в Киеве группа порадует слушателей своим экспериментальным звучанием. Приходи и услышь вживую, как звучит современная украинская лирика!



Аквариум

Когда: 22 марта

Где: Atlas

Легендарная группа возвращается с сольным концертом в Киев! «Аквариум» на сцене почти полвека, до сих пор их музыка звучит свежо и великолепно. Это не ретро-бэнд с затертыми хитами, а всегда актуальна классика! Протестный рок и философское регги музыкантов ежегодно находят новое обрамление, ведь «Аквариум» находится в непрерывном движении и поисках нового звучания. Сегодняшний «Аквариум» – это десятки концертов в год, сотни тысяч сторонников и сотрудничество с музыкантами мирового уровня. Это культурное явление, существующее вне времени и пространства. Не пропустите!

Nothing but Thieves

Когда: 21 марта

Где: Stereo Plaza

Стильные британские альтернативщики Nothing But Thieves снова возвращаются в Киев, и в этот раз – с большим сольным концертом! Энергетика бэнда, их искреннее и не похожее на других общение с поклонниками, альтернативный рок в присущем только им стиле, непередаваемы. Так что посетить live этих ребят точно стоит! И еще один сюрприз: украинская поп-рок-команда “Фиолет” выступит на сапорте у британских альтернативщиков. Это будет отличный старт концерта!

YUNA 2020

Когда: 24 марта

Где: Дворец Украина

YUNA традиционно соберет тех, кто являются лучшими на сегодняшний день на украинской сцене. Во время вечера мы узнаем, кто по итогам голосования экспертного жюри победил в номинациях “Лучший исполнитель”, “Лучшая исполнительница”, “Песня года”, “Альбом года”, “Открытие года” и др. Триумфаторы получат на сцене статуэтки YUNA из рук известных теле- и радиоведущих, бизнесменов, продюсеров. YUNA 2020 – это также эффектное шоу с песенных номеров, которые сильные артисты всегда готовят специально для церемонии. Почти полтора десятка исполнителей споют свои хиты или попурри. Некоторые из них появятся на сцене в составе уникальных дуэтов, созданных тоже эксклюзивно для этого праздника!

ТИМА БЕЛОРУССКИХ

Когда: 24 марта

Где: Дворец спорта

25 марта в Киеве состоится сольный концерт культового современного рэпера Тимы Белорусских. В прошлом году его сольник просто взорвал украинскую столицу, поэтому в этот раз Тима подготовил площадку побольше, а точнее – забронировал себе самую большую площадку в Киеве, чтобы как можно больше фанов смогли вживую услышать любимые треки! “Витаминка”, “Мокрые кроссы”, “Незабудка” и другие качевые хиты Тимы Белорусских прозвучат на этом концерте, так что не упусти свой шанс подэнсить под знакомые мотивы с толпой таких же фанов “Аленки” и других “вкусных” треков исполнителя.



Олег Скрипка & Bedroom music orchestra

Когда: 28 марта

Где: Caribbean Club Concert Hall

Олег Скрипка и Bedroom Music Orchestra представляют программу джаз-кабаре! В составе музыканты-виртуозы – «ВВ», «Дети Фиделя», «Pokaz Trio» – мастера разных жанров и стилей, что делает их музыку пестрой, яркой и интересной! Легендарный музыкант, вокалист, композитор известен своими проектами «ВВ», Le Grand Orhestra, джаз-кабаре Zabava, DJ O’Skrypka. На этот раз его коллаборация с Bedroom Music Orchestra создала новый музыкальный прецедент. Любимые песни, переплетенные с современными ритмами, ретро-звучанием, редким в Украине электро-свингом. Это надо слышать!

Балет «Автобиография» Уэйна МакГрегора

Когда: 29 – 30 марта

Где: МЦКИ Октябрьский

Культовая балетная компания из Великобритании впервые в Украине! Уэйн МакГрегор ставит хореографию для ведущих балетных трупп мира — Парижская опера, NDT, Нью-Йорк Сити Балет, Ла Скала, Большой Театр. Экспериментирует со сплетением жанров и исследованием новых территорий — от постановок для драматического театра, оперы и кино («Гарри Поттер и Кубок Огня», «Фантастические твари и где они обитают», «Тарзан. Легенда») до видеоклипов (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers) и недель мод. В 2017 году из наработок танцора возник балетный спектакль «Автобиография» — абстрактное размышление о жизни и творчестве вне времени!

Фото IStock

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