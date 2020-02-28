В марте 2020 у украинцев будет аж… 10 выходных дней! Это же треть месяца, представляете? А так много выходных у нас благодаря празднику 8 Марта и тому, что месяц начинается в воскресенье!

Итак, первый выходной у нас, собственно, 1 марта, которое выпадает на воскресенье. Отличный день, чтобы встретить весну, тем более что в Киеве в разгаре праздник Масленицы. Так что вполне можно устроить себе «праздник живота», заглянув на ВДНГ, где в выходные проходит «Запальна масляна».

А если хочется домашних блинчиков, советуем попробовать новый рецепт – на минеральной воде! Очень вкусно :).

А вот на следующей неделе украинцев ждёт сразу три выходных, так как 8 Марта – воскресенье, и выходной переходит на понедельник, 9 марта. Можно выспаться и отдохнуть!

А если не охота сидеть дома, запланируйте себе поход на интересный ивент. Например, 7 марта в клубе Atlas – праздничный концерт «Другої ріки», 8 марта – выступление очаровательной Марии Чайковской, а 9 марта можно вспомнить старые хиты любимой 5’nizza!

Мало? Ловите еще идеи! В субботу во Дворце спорта отыграет концерт с оркестром лиричный Pianoбой, в Центре современного искусства «ДАХ» устроят перфоманс «ЦеЩо», а за хорошим настроением стоит заглянуть в Fedoriv Hub на «Большой весенний стендап».

Остальные выходные в марте – по плану! Но синоптики обещают отличную теплую погоду на весь месяц, так что планируйте себе прогулки и отдых не только в выходные, а и по вечерам в будние дни – отличный способ отвлечься от рутинных дел!

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