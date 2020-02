Новый альбом канадского композитора Caribou: Слушаем и ждём концерт!

Спустя шесть лет после своего сверхуспешного альбома Our Love, который подарил миру хит Can’t Do Without You, Дэн Снейт, известный как Caribou, выпускает новый альбом Suddenly. Такой долгожданный и определенно самый личный в его дискографии.

За это время с Дэном произошло много всего: как радостного, так и трагичного. Родилась вторая дочь. Скончался зять. У отца случились проблемы со здоровьем, из-за чего он решил проводить больше времени с родителями и семьей. По этому поводу ему пришлось даже отказать в сотрудничестве самой Рианне.

Релиз стал результатом общения с близким на протяжении этого времени. Трудного, но в конце концов заживляющего все раны. Именно поэтому Снейт словно от сердца отрывает Suddenly и дарит его слушателю.

Например, в открывающей песне Sister можно услышать голос его матери, который Снейт записал на диктофон. Трек You & I стал одой отношениям мамы и сына, которыми Дэн так дорожит. Или же композиция Home — первая, которую музыкант представил широкой аудитории. Все, кому он включал Home, сразу же вспоминали о прошлом в родном доме. Прошлом иногда болезненном, но все же приятном.

Новая работа Caribou — не только дневник, полный жизненного опыта. Suddenly — очень кропотливая работа над материалом, которая заняла у него несколько лет. 12 композиций были собраны из 900 различных сэмплов разной продолжительности

– Дэн, закончи этот чертов трек! — так часто говорил Дэну один из его лучших друзей Киран Хебден, тоже электронщик, выступающий под псевдонимом Four Tet. И Caribou их таки закончил.

Suddenly оказалось идеальным названием для альбома. Многие вещи в жизни — как хорошие, так и плохие — происходят случайно. Невозможно предугадать, что и когда произойдет. Такая же приятная случайность произошла и с теми сотнями звуковых кусочков — они превратились в прекрасные песни.

Прекрасные песни, которые Caribou совсем скоро представит в Киеве на арт-заводе «Платформа» 16 августа. 1 евро с каждого проданного билета пойдет на счет некоммерческой организации по защите окружающей среды Client Earth.