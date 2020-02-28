Певица LAUTA продолжает эпатировать публику секси-образами

После драйвовых хитов «ЗОЖ» и провокационного «П.М.С.» LAUTA презентовала видео к треку на французском языке «1!2!3!». В песне речь о рыжей Ginger girl, которая ищет любовь.

– Ее сердце закрыто под вуалью сексуальности и сарказма, но внутри живет маленький рыжий ангел, который хочет теплого настоящего чувства, – объясняет LAUTA.

Смотрим клип LAUTA « 1! 2! 3!»:

Съемки проходили в закрытом павильоне. Клип вышел провокационным, ярким и стильным, ведь особое внимание уделили световому решению. Трек был написан Анной Николайчук, Владиславом Чеховичем, DJ Lutique и самой певицей. Режиссером видео стал молодой украинский режиссер и фотограф Виктор Бакин.

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