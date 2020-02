Британцы рвутся в Киев: 5 лучших песен Asking Alexandria

17 октября в Киеве выступит британская рок-группа Asking Alexandria. За 14 лет существования она успела выпустить пять студийных альбомов, распрощаться с изначальным вокалистом Дэнни Уорснопом и вновь с ним воссоединиться. Ну, и записать пачку хитов для “тяжелых” радиостанций. В этой статье мы отобрали пять песен Asking Alexandria – только лучшие из лучших.

Final Episode (Let’s Change the Channel)

Первый успешный сингл Asking Alexandria в США – он получил “золотой” сертификат продаж.

Но самое главное, именно благодаря этой песне Дэнни Уорсноп стал вокалистом группы. Как это произошло? Слово Дэнни:

– Эту песню с гитаристом Беном Брюсом мы сочинили одной из первых в самом начале нашего сотрудничества. У нас была готова музыка, текст, но тогда я был в группе еще одним гитаристом. Я решил пойти в будку для вокала на студии и записать сырой вокал для демо, чтобы прикинуть, что получается в итоге. После того, как я вышел, парни меня уволили с должности гитариста и сказали, что теперь я буду петь.

Moving On

Песня с прорывного альбома группы From Death to Destiny, без которой не обходится не один концерт группы.

По словам гитариста Бена Брюса, смысл Moving On заключается в том, чтобы показать отношения в формате “от любви до ненависти” через призму гастрольной жизни музыкантов:

– Мы постоянно скучаем по дому, когда находимся в туре. Но в то же время, мы любим давать концерты. Это две разные идеологии. И обратная сторона – мы любим ездить по миру, но в то же время и ненавидим, потому что сильно устаем. Это как сложные отношения, где люди друг друга любят, но постоянно ссорятся. Песня говорит об этом сама за себя, – считает Брюс.

The Death of Me

The Death of Me – еще один обязательный “гвоздь” программы с альбома From Death to Destiny.

Этой песне повезло получить две версии – оригинальную металкор-версию и так называемый “поп-микс”. Бен Брюс объяснил почему:

– Я слышал от многих людей, что From Death to Destiny – самый тяжелый наш альбом. Мы сосредоточились на мелодиях и риффах вместо постоянных металкоровых брейкдаунов, но он все равно остается тяжелым. В то же время, мы хотели показать, что наши треки, несмотря на суровое звучание, могут быть на радио. Поэтому мы и записали две версии The Death of Me.

Alone In A Room

Безусловно, главный хит последнего на данный момент альбома группы, который называется точно так же – Asking Alexandra.

Дэнни Уорнсоп рассказывал об истории создания песни в одном из интервью:

– Alone In A Room – автобиографическая песня. В 2017 году я выпустил сольный альбом The Long Road Home. Очень личный: все песни в нем о моих проблемах, от которых я пытался убежать всю свою жизнь. Это было отличной терапией для меня. Когда я начал работу над новым альбомом Asking Alexandria и, в частности, над этой песней, история просто продолжилась. Этот трек – еще одна попытка спасти меня и запереть от всего плохого, – говорил Дэнни.

Vultures

Этот трек также можно найти на Asking Alexandra и на постоянной основе во всех сетлистах группы за последние пару лет. Но для Дэнни Уорнснопа и банды в целом, Vultures имеет сакральное значение – песня вернула Дэнни в группу после трехлетнего отсутствия.

Эш Эвидсен, глава лейбла Summerian, на котором Asking Alexandria выпускает свои альбомы, использовал Vultures как предлог для возвращения Дэнни в группу:

– Мы обедали в Лос-Анджелесе. Он сказал мне: “Vultures – классная песня, жаль, что никогда не выйдет”. Я ему ответил, что люблю этот трек. Эш продолжил: “Ну, знаешь, группа думает начать записывать новый альбом. Что ты думаешь по этому поводу?” Я ответил: “Не хочу, чтобы ее пел кто-то другой”. Через пару дней я встретился с Беном Брюсом и все встало на круги своя.

Напомним, что Asking Alexandria выступят в Киеве 17 октября в клубе Stereo Plaza! Билетики уже в продаже 🙂

Читай также:

Judas Priest отметят 50-летие концертом в Киеве

Участники Нацотбора на «Евровидение» группа Cloudless готовит первый сольный концерт

Лучшие иллюзионисты современности возвращаются в Киев