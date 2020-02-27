Молодой украинский дуэт презентовал трек «Зима», как символ перерождения и встречи весны

Песня «Зима» — это песня, которая символизирует перерождение. В основе песни — три хороводные веснянки, которые пелись в последние дни зимы и на пороге Масляной недели. По традиции переход зима-весна — это смерть и перерождение, новая жизнь, круговорот нескончаемой жизни и смерти.

– Характер и содержание песни требовали лишь подчеркнуть себя, но не разрушить музыкальным наполнением настроение. Поэтому, несмотря на лиричность, трек вышел жестким и немного холодным из-за космических звуков. Мы не часто в своих песнях используем манеру народного пения, но именно в этой песне такая манера помогла достигнуть максимального драматизма и усилить кульминацию, – рассказывает фронтмен группы Стас Королев.

Также YUKO анонсировали свой первый тур по Украине, который стартует 13 марта!

– Я никогда не была в туре, прям, тууууре. Это интересный опыт, который возможно будет похож на один затяжной нескончаемый концерт. Приезд, поселение, саундчек, ужин, выступление, переезд в другой город. Это как вызов самой себе, своей выносливости, силам и возможностям. Уже купила пару костюмов под выступление и думаю, как же я буду праздновать день рождения между концертами, – в предвкушении от своего первого в жизни тура делиться ожиданиями фронтвумен YUKO Юля Юрина на своей страничке в facebook. – Третий год подряд ДР будет сопровождаться сценой и нашей музыкой группы YUKO. Круто!

Юля уже даже начала составлять примерный райдер:

– Мои знают, я жуткая брезгуха и чистюля, везде езжу с запасом влажных салфеток или антисептиков. Мечтаю, чтобы райдер – как у Мадонны, в каждый новый отель – новый унитаз (для начала мне подойдут новые, не пользованные сидушки), обязательно чистые полотенца и яйца с литром кофе на завтрак! 🙂 Вроде обычные вещи, но поверьте, бывали такие случаи, что и такой запрос казался роскошью.

Текст песни YUKO – Зима:

Да зима наша б‘єла

Як ти нам надоєла

Їди, зимо, тай до Кучина,

Бо вже нам ти надокучила

Пошла зимо по веснянці,

Пошли наші женихи в танці

З дівчатами танцювали

Весну красну зустрічали

За горою грім загремів

Хмара вийшла, дощік пойшов

Дощік пойшов, а він не прийшов

Ой що діється, дев‘ять жєняться

Десятого хо… ой да ховають

По ньом дєвочки ой да співають

Да зима наша б‘єла

Як ти нам надоєла.

Їди зимо тай до Кучина,

Бо вже нам ти надокучила

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