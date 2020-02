На «Charity weekend c Машей Ефросининой» обсудили секс

Каждый третий ребенок готов встретиться с незнакомцем из интернета в реальной жизни. 18 минут нужно на то, чтобы заставить подростка прислать интимные фото. Дети рассказывают семейные тайны, делятся личными переживаниями. Они думают, что сидя дома, им ничего не угрожает. Но это – иллюзия!

Тема сексуального образования детей стала ключевой на камерном «Charity Weekend с Машей Ефросининой», который на днях прошел в Киеве. Перед 1000 гостями выступили секс-педагог Юлия Ярмоленко и основательница образовательного проекта о защите детей в Интернете «Stop sexтинг» Анастасия Дьякова. Модератором выступила Маша Ефросинина.

Тема, за которую команда благотворительного проекта вначале боялась браться, вызвала огромный резонанс. После познавательных выступлений Юлия, Анастасия и Маша несколько часов давали исчерпывающие ответы на вопросы из зала:

– Что нашим детям нужно знать о сексе?

– Когда с ним нужно начать разговаривать про ЭТО?

– Как правильно разговаривать с ребенком на эту тему?

– Как действовать, если вашего ребенка шантажируют в интернете?

– На что родителям нужно обратить внимание?

– Никаких аистов и капусты! Надо уметь объяснить детям все честно и доступно. Ради их же безопасности! Чтобы об этом вдруг не рассказал им чужой дядя. Чтобы мальчики и девочки могли распознавать признаки сексуальных домогательств и самое важное, не боялись рассказать об этом родителям! Из уст наших спикеров Юлии Ярмоленко и Анастасии Дьяковой мы узнали, как защитить детей от угроз их психики в сети и какие правильные слова нужно сказать ребенку, если в школе «друзья» показали ему порно, – делится впечатлениями идейный вдохновитель и сооснователь Charity Weekend Маша Ефросинина.

После сотни отзывов и тысяч просьб в соцсетях от людей, которые не смогли попасть на лекторий, команда Charity weekend всерьез задумалась: может стоит выехать за пределы Киева с этой животрепещущей темой? Сейчас ведутся переговоры со спикерами, ведь образовательная миссия не менее важна, чем благотворительная.

«Камерный» Charity Weekend (именно так команда благотворительного проекта называет мероприятия, собирающие до 1000 гостей) собрал 265 000 гривен. Все вырученные от продаж билетов средства направлены в фонд «Твоя опора» на спасение жизни детей! Генеральным партнером мероприятия стал бренд One by One.

Напоминаем, что 30 августа состоится 5-ый юбилейный «Charity weekend. Здоровый день» на Арт-заводе Платформа.

Фото – Алена Подоба.