Украинская певица LOBODA презентовала взрывное клип на новый трек «Новый Рим».

Смотреть премьеру клипа LOBODA – Новый Рим онлайн:



В клипе «Новый Рим» Светлана Лобода предстала в образе инопланетянки, которая заряжена танцевальным ритмом. Режиссером работы стал известный украинский клипмейкер Алан Бадоев.

– Персонаж это самое интересное для меня в клипе, если он есть, вокруг него выстраивается эстетика и мир видео клипа. Что бы создать инопланетную гостевые, Света провела большое количество времени в репетиционном зале, на примерки одежды и пробах мейкапа. В таком поиске важна очень профессиональная команда, которая наблюдает за артистом и делает его находки максимально объемными. Месяцы интересной работы и вот МАЛЫШКА Lo курсирует своей смешной походкой на ваших экранах! Встречайте и танцуй вместе с ней❤️ Я очень благодарен и горжусь нашей командой, друзья вместе мы делаем мир интересней и непредсказуемей⚡️⚡️, – прокомментировал новую видеоработу Алан Бадоев.

Своим сюжетом клип «Новый Рим» напоминает фильм ужасов. Сначала Лобода спускается с космического корабля и превращается в бестию дисковечеринки. Артистка танцует, изгибаясь различными способами, чилит в летающей тарелке, а потом танцует вместе с зомби. В конце видеоработы зомби съедают инопланетянку, испачкавшись ее зеленой «кровью». Поэтому они заражаются танцевальным вайбом.

Поклонники LOBODA по-разному восприняли клип «Новый Рим». Кто-то поражен антуражем, идеей и исполнением звезды. А для кого-то все это показалось фарсом.

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