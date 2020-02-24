В фильме сыграли звезды «Первых ласточек» – Александр Бегма (№9), Мария Смолякова (№10) и Максим Девизоров (№11)

В рамках Берлинского кинофестиваля Berlinale Special состоялась мировая премьера фильма «Номера» по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова.

Первый показ прошел 18 февраля в одном из старейших театров Берлина Maxim Gorki Theater. Творческую команду представляли режиссеры Олег Сенцов и Ахтем Сейтаблаев, оператор-постановщик Адам Сикора, продюсер Виолетта Каминская, актеры Евгений Черников, Агата Ларионова и Александр Бегма.

«Номера» – полнометражный художественный фильм, созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова. Это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы.

Особенностью съемок фильма стало то, что Олег Сенцов работал над ним во время пребывания в колонии строгого режима в России. И по переписке обсуждал нюансы с режиссером Ахтемом Сейтаблаевым.

– Это универсальная история, и за 10 лет она не потеряла своей актуальности. Это не история России, это история любого общества. Все революции похожи друг на друга, – отметил Олег Сенцов.

– Я очень хотел, мечтал о том, чтобы мы с Олегом вместе могли представить этот фильм на Берлинском кинофестивале. И это произошло. Это важное кино, которое соединяет многие жанры: гротеск, психологическую драму, антиутопию, мелодраму, лирику. Я называю эту смесь своеобразным «Ноевым ковчегом». Ничего нового мы миру не расскажем, это история о выборе, предательстве, трусости, но это тот момент, когда ты понимаешь, что не показать этого ты не можешь, – прокомментировал Ахтем Сеитаблаев.

Актер Александр Бегма, сыгравший в «Первых ласточках» глухонемого Антона, в «Номерах» исполнил роль Девятого. Эксклюзивно для Нового канала он поделился своим видением героя:

Посмотреть эту публикацию в Instagram misterbegma 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Девятый – борец. Он стремится изменить окружающий мир, он смелый и честный, – сказав Бегма, – Мне было очень интересно, непросто и здорово сыграть такого персонажа.

21 февраля гости прошлись по красной дорожке к современному Haus der Berliner Festspiele на торжественный показ фильма «Номера»: творческая команда фильма – режиссер Ахтем Сейтаблаев, продюсеры Анна Паленчук, Дариуш Яблонский, Изабелла Войцик и Виолетта Каминская, композитор, клавишник группы «Океан Эльзы» Милош Елич, режиссер монтажа Ярослав Каминский, художник-постановщик Кирилл Шувалов, актеры Виктор Андриенко, Евгений Черников, Агата Ларионова и Александр Бегма. А также руководитель направления холдинга StarLightMedia по производству мультиплатформенных сериалов Алексей Гладушевский, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, Председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, кинопродюсер, член Общественного совета Украинского оскаровского комитета Павел Сушко, представитель Государственного агентства Украины по вопросам кино Артем Голосов.

– Фильм очень современный и актуальный, особенно если понимать контекст событий, которые происходят вокруг нас. Такие фильмы сейчас нам крайне необходимы, – сказал Алексей Гладушевский, руководитель направления холдинга StarLightMedia по производству мультиплатформенных сериалов.

Фильм – ко-продукция Украины (435 FILMS при поддержке Министерства культуры Украины), Польши (Apple Film Production при поддержке Polish Film Institute), Чехии (Česká Televize) и Франции (Canal+). Премьера в Украине запланирована на осень 2020 года.

Новость подготовлена по пресс-материалам