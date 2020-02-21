Полуфиналистка Национально отбора на «Евровидение-2020» Assol недавно презентовала клип на песню Save It, с которой пыталась попасть на песенный конкурс.

Смотреть премьеру клипа Assol – Save It онлайн:



В бэкстейдже со съемок Assol показывает, как устроена съемочная площадка, рассказывает о значении песни, а также знакомит с режиссером клипа Trent Pazl и стилистами LUVI.

– Прежде всего, я хочу привлечь внимание к проблеме равнодушия нашего поколения к планете, на которой мы живем. Природа создала нас, а мы убиваем ее. Я считаю, что чем больше мы говорим об этом, поднимаем эту тему, тем больше пользы – люди стали задумываться о потреблении, они меняют себя, свои привычки, свое мышление! Пакет с пакетами – уже не актуально: тканевые мешочки, шоперы – вот что приходит взамен. Меньше одноразового использования – более многократного. Такие мелочи меняют мир! Хочется, чтобы каждый, кто увидел нашу работу, получил этот месседж, подумал над своими действиями и задал себе вопрос: что я могу сделать для мира? И начал хотя бы с малого, и не с завтрашнего дня, не с понедельника, и уж тем более не с нового года, а именно с этого момента, – рассказала Assol Новый канал.

Смотреть бэкстейдж клипа Assol – Save It онлайн:



Также певица поделилась интересными фактами со съемок:

⁃ Съемка клипа заняла 15 часов – с 16:00 до 7:00.

⁃ Было привлечено около 15 актеров.

⁃ В клипе снялись два актера из сериала «Школа» – Александр Петренко и Арно муке.

⁃ Самая молодая актриса клипа, 6-летняя Арианна Курганская, очень похожа на маленькую Assol.

⁃ Образ Assol разрабатывали дизайнеры LUVI, которые также шили наряды для LOBODA, Макса Барских, Тины Кароль, ведущих «Евровидения», Веры Брежневой и других.

⁃ Платье для клипа было сшито с использованием ткани из других платьев певицы. Так она сделала свой образ более экологичным.

⁃ Главным технологическим решениям видео стал высокоскоростной робот Bolt High Speed ​​Cinebot, который способен двигаться по рельсам со скоростью 4,5 метра в секунду и признан одним из самых быстрых роботов для съемки в мире.

– Мне очень понравилась работа с Trent Pazl. Мне кажется, нам удалось погрузить зрителя в историю с видео. Даже на съемочной площадке не осталось ни одного человека, который бы не поверила в такой возможный результат действий человечества в будущем. Честно говоря, в один момент я была убеждена, что все это происходит на самом деле – настолько поглотил меня рабочий процесс. Страх, разочарование, смешанное с верой в лучшее – эти чувства овладевали мной в течение наших съемок. Еще несколько часов я не могла прийти в себя, вернуться в реальность. Но я безумно горжусь всей командой и каждым, кто был причастен к этому действу, потому что все получилось даже лучше, чем мы планировали! – подытожила совместную работу Assol.

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