KRUTЬ: «Моя история – одна на тысячу». Эксклюзивное интервью

KRUTЬ стала лидером турнирной таблицы первого полуфинала Нацотбора на «Евровидение – 2020». Кто эта девушка с бандурой, которая заворожила всех? Читайте историю ее пути к мечте в эксклюзивном интервью.

Настоящее имя музыканта – Марина Круть. В детстве она сама выбрала играть на бандуре. Родители собрали деньги на этот дорогой инструмент, и девочка из Хмельницкого со временем сделала свое хобби профессией. С 16 лет она уже работала, а в 23 записала пару альбомов. Ее целеустремленности можно позавидовать. Сейчас Марина поставила себе цель – представить Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2020».

Марина, бандура, мягко говоря, немодный инструмент. Как вы с ним пробивались к популярности?

Действительно, мне говорили: «Да что ты начинаешь вот это со своим инструментом». Четко помню фразу своей учительницы по математике: «Вот ты пропустила контрольные по математике. Что та музыка. Ты будешь зарабатывать нею, что ли?» (смеется). Сначала со стороны музыкантов даже был некий буллинг. Знаете, когда начинаешь что-то делать, а на тебя бросают косые взгляды, и такое непонимание в глазах: «Что ты делаешь, куда ты лезешь, это же неформат». Сейчас, кстати, такого вообще нет. Я заставила всех понять, что это круто.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bandura_krut 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Вы сами выбрали бандуру или родители записали в музыкальную школу?

В 8 лет я сама привела маму за руку. Захотелось играть на чем-то таком, где много струн. Сначала хотела на арфе, но не сложилось. Хотя арфа у меня дома стоит, я могу на ней играть, но этот инструмент мне так сильно не открылся. А бандура мне как сестра: дополняет, раскрывает все, что я хочу сказать. Первую бандуру мне купила мама. Я ее очень берегла – носила в музыкальную школу и потом домой. Хотя инструмент можно было оставлять там.

Как это – играть на таком инструменте?

Инструмент тяжелый, и часто травмируется спина. У меня уже сколиоз в 10 градусов. Ведь я постоянно сгибаюсь под тяжестью бандуры, и трудно держать ровную осанку. В годы учебы часто были «переигранные руки» – их можно потянуть, сломать ногти до мяса… Как-то струна вылетела и ударила по щеке прямо среди выступления.

Но, с другой стороны, бандура развивает координацию, когда ты должен играть двумя руками по-разному. Поэтому играть, петь и контактировать с публикой одновременно для меня не проблема.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bandura_krut 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А сколько струн в твоей бандуре?

Практически максимум 65.

Родители поддержали твой выбор зарабатывать музыкой?

В свое время было непонимание. Мол, даже если ты музыкант, все равно надо пытаться где-то устроиться. Моя история – одна на тысячу. Жить в таком стиле, как я, не всем подходит, не всем это надо. У меня нет высшего образования и официальной работы, хотя много раз подавала свое резюме. Меня не брали, и я выбрала заниматься самообразованием, быть фрилансером и свободным художником. Это трудный путь.

Вы были звездой в музыкальной школе?

Я не выделялась среди других. У меня было очень много комплексов и страхов. Но строгие учителя создали во мне этот стержень. Очень многие дети хотят все бросить и сказать «до свидания». Я тоже как-то приходила забрать документы. Но мне сказали: «Хе-хе-хе, стоять. Никуда ты отсюда не уйдешь». И благодаря этому музыка стала моей профессией. Я закончила музыкальную школу, затем музыкальный колледж с красным дипломом и даже выиграла конкурс, благодаря которому могла поступить без экзаменов в консерваторию. Но в последний момент решила не идти учиться классической музыке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bandura_krut 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Вы некоторое время работали в Китае. Что вы там делали?

Я зарабатывала на продакшн своего первого альбома, на зарубежный мастеринг, на обложку. В Китае тоже играла на бандуре, хотя сначала ехала только петь. Мама в последний момент сказала: «Возьми бандуру с собой». Ну, я и взяла. Китайцы думали, что это арфа. Они любят все необычное, и я попала в цель. Так заработала деньги на первый альбом. Хотя его встретили плохо. Это был самый большой провал в моей жизни. Я тогда ничего не понимала: не знала, как строится внутренняя начинка, что такое пиар. Знала, что есть музыка, обложка и компакт-диск, все (смеется). Это был этакий плевок в Космос. Мой первый альбом до сих пор в сети. Там есть прикольные треки. Самое обидное, что его обложка вошла в пятьдесят лучших по версии Karabas, а музыка не вошла. Хотя тогда мне было 18 лет, что я могла понимать. Сейчас у меня уже три альбома, и если сесть и послушать их один за другим, то можно отметить рост. И я рада и горда, что у меня первый блин комом, потому что сама понимаю, что выросла. Это самое ценное.

Как к вам пришла первая популярность?

Когда-то я записала один кавер на песню Леонарда Коэна «Аллилуйя». Думала просто сделать друзьям подарок, опубликовала видео в Facebook, затегала там всех своих. Запустила это видео, а позже вышла новость, что Коэн ушел в мир иной. И видео начали воспринимать как кавер-трибьют. О нем стали активно писать. Во мне просто сидит какой-то гений СММ. Я не знала, что нужно тегать людей, потому что так больше охват, не знала, что Коэн умер, не знала, что надо заливать видео на страницу соцсети, потому что так лучше для продвижения. В результате видео посмотрели 50 тысяч человек. Знаете, когда едешь в Интерсити, обновляешь ленту, и появляется видео «Девушка удивила пользователей сети своим макраме». Так же и у меня. Я проснулась утром и увидела цифру просмотров. После этого меня начали много куда приглашать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram bandura_krut 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Почему решили участвовать в Нацотборе на «Евровидение – 2020»?

В конце 2018-го я, как и любая другая прогрессивная девушка, записала в свой дневник планы на следующий год. И там появилось «Евровидение». В прошлом году не получилось. А этом уже получила приглашение. Так что все сбылось. И для меня это шаг вперед. Правда я хотела быть во втором полуфинале, чтобы иметь больше времени на подготовку. Но быть в первом даже лучше. Знаете, как в поликлинике – хочется пойти первым, «отстреляться», и потом отдыхать до финала. А то волнуешься, ждешь, сравниваешь себя с другими, и еще неделю переживаешь. А так пришел, раз-два, и все.

Все знают, что ведущий Нацотбора Сергей Притула на сцене задает три вопроса. Вы продумывали, что он может спросить, что отвечать?

После прошлого Нацотбора появился этот стандартный опрос, чей Крым и так далее. Не знаю, можно ли об этом шутить… А вообще решила импровизировать. Специально ничего не придумывала. Хотя была одна заготовка: «Мой инструмент очень тяжелый, поэтому поосторожнее, пожалуйста» (смеется).

Вы неоднократно называли себя интровертом…

Мы все интроверты, и я тоже такая – сейчас даю интервью, а завтра закроюсь, чтобы набраться энергии и силы. А потом снова выйду на публику…

Не боитесь, что «Евровидение» вас сломает?

Если пришел не подготовленным психологически, тогда сломает. Здесь уже вопрос в стержне. Может, и меня сломает, я не знаю. Тогда мы пройдем через эту травму, залечим ее, и станем лучше.

А почему мир должен вас услышать?

Потому что я люблю это, и отдала музыке всю свою жизнь, вот почему.

KRUTЬ вышла на сцену Нацотбора с песней «99». Интересно кто и с каким музыкальным материалом займет лидирующую позицию в турнирной таблице второго полуфинала Нацотбора, который пройдет в следующую субботу, 15 февраля, в 19:00 на СТБ и UA:Первом. Ждать осталось не очень долго.

Фото – @bandura_krut