Jerry Heil считают одним из открытий в украинской музыке 2019 года. Однажды Instagram-блогера, которая делала каверы на известные треки, проснулась известной певицей. Ее хит и лирическое видео к нему #ОХРАНА_ОТМЕНА порвал YouTube. Слова о том, что она не Лена, а Яна звучали отовсюду. Все ждали продолжения, и тогда Jerry Heil выпустила сингл «Свободная касса». А после выхода полноценного альбома она стала мегапопулярной. Именно фанаты уговорили Jerry Heil попробовать себя на Национальном отборе на «Евровидение-2020». Певица вышла в финал с песней «Vegan». Рассказываем тебе топ-10 фактов о финалистке Национального отбора на «Евровидение-2020» Jerry Heil:

1.Настоящее имя Jerry Heil – Яна Шемаева. Она родилась 23 октября 1995 в Василькове на Киевщине.

2.Jerry Heil выросла в семье мясников, но сама сыроед.

3. С 3-летнего возраста занималась музыкой, училась в местной музыкальной школе, затем в Киевском институте музыки имени Рейнгольда Глиэра и Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.

4. В 2014 году Шемаева устроилась на работу в маленький ресторан мексиканской кухни «Сальвадор» в Василькове. Она играла на синтезаторе и пела каверы, а друг акомпонировал ей на гитаре. За вечер им платили 50-100 гривен. А сейчас она сотрудничает с компанией Secret Service.

5. Начинала свою деятельность с видео, в которых перепевала хиты «Океан Эльзы», «Бумбокс», Adele, Джон Ледженд и других исполнителей. Впоследствии захвата Яны переросло в полноценный видеоблог.

6. Имела проблемы с законом. В августе 2018 году компания «Комп Мюзик Паблишинг» заблокировала YouTube-канал Джерри Хейл за неправомерное использование авторских прав, так как певица не имела разрешения на публикацию кавер-версии трека Believer группы Imagine Dragons.

7. В 2019 году написала знаковую песню # ОХРАНА_ОТМЕНА, которая стала вирусной и набрала уже более 14 миллионов просмотров.

8. Выпустила первый альбом под названием # Я_ЯНА. Свежая пластинка вместила в себя восемь иронических треков.

9. Написала песню для благотворительного проекта # Моя_Дитяча_Мрія. В арт-марафоне проекта собрали 100 тысяч. рисунков детских желаний. Собранные рисунки, как и клип Jerry Heil, будет зашифровано в радиосигнал и отправлено в космос.

10. Jerry Heil готовит для Нацотбора песню «Vegan». Это трек не о веганстве как таковое. Это демонстрация всему миру, что Украина, ее народ готов к переменам, готов менять сознание и готов быть толерантными во всех вопросах, в том числе и стиле питания.

Напомним, что финал Национального отбор на «Евровидение-2020» пройдет 22 февраля. Организаторами Нацотбора является СТБ и UA: Общественное вещание.

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