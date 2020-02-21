Уже 22 февраля состоится финал Национального отбора на «Евровидение-2020». Украина наконец определит своего представителя на международном песенном конкурсе. Букмекеры уже активно делают ставки, поэтому и мы предлагаем тебе проверить свое шестое чувство.

После первого полуфинала Национального отбора на «Евровидение-2020» ходили слухи, что менеджер кого-то из финалистов сделал ставку на своего артиста и поднял неплохую сумму. Оказалось, что это был менеджер певицы и бандуристки KRUTЬ, которая получила две восьмерки от жюри и зрителей. А во втором полуфинале оказалось, что за право представлять Украину на песенном конкурсе еще поборются KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

Ранее в голосовании за своего фаворита читатели сайта Нового канала угадали четырех из шести финалистов национального отбора на «Евровидение-2020». Предлагаем тебе снова испытать удачу и попытаться угадать, кто же поедет от Украины в Нидерланды. Проверь, совпадает ли твой выбор со ставками букмекеров.

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