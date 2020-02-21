GO_A – Соловей: конкурсная песня финалистов Нацотбора на Евровидение 2020
Украинская електрофолк-группа Go_A пробилась в финал Национального отбора на «Евровидение-2020» с песней «Соловей». Слушаем хит дебютантов, который обошел треки более известных исполнителей.
Слушать GO_A – Соловей онлайн:
В своем творчестве группа Go_A сочетает украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв во взрывную музыкальную смесь. И конкурсная песня «Соловей» не стала исключением.
«Жизнь – это опыт, а он бывает разным. Главное никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любых ситуаций даже в момент влюбленности. Ведь главное не то, что происходит, а то, как ты на это реагируешь », – вот так о своей песне отзывается группа Go_A.
Написанный сингл на украинском языке, хотя обычно на «Евровидении» все песни принято выполнять хотя бы с судьбой англоязычного текста. Также стоит отметить, что из-за украинский етновокал «Соловей» напоминает о песне «Apart» с прошлогоднего Нацотбора, которую выполнял группа KAZKA.
По результатам жеребьевки группа Go_A выступит в финале Нацотбора на №3.
Текст и слова песни GO_A – Соловей:
Ой ходила я в долину
По червоную калину,
Ой ходила я в долину
По червоную калину.
Назбирала квіточок,
Заплітала в віночок,
Заплітала в віночок,
Руту і барвіночок.
А до мене Ванюша
Із за гаю поспіша,
А до мене Ванюша
Ти Катруся хороша!
Мила моя Катруся
Я з тобою люблюся,
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити – не вміла забути.
Якби я того не знала,
Я б з тобою не гуляла.
Не ходила долину,
Не ламала б калину.
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся,
А як узна матуся, то розійдемося.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити – не вміла забути.
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