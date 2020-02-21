Национальный отбор на «Евровидение-2020» в самом разгаре! Поэтому мы продолжаем знакомить тебя с конкурсантами этого года. Жеребьевка определила, что в первом полуфинале 8 февраля под номером пять на сцену выйдет украинская електрофолк-группа Go_A.

Музыканты сочетают в своем творчестве украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв во взрывную музыкальную смесь. Группа получила известность после выхода сингла «Веснянка», который одержала победу в конкурсе «The Best Track in Ukraine» и 6 недель подряд занимал первую строчку в хит-параде «10Dance» на радиостанции KISSFM. Что еще интересного известно о группе Go_A, читай в ТОП-10 фактов от Нового канала.

1.Название Go_A никак не связана со штатом Гоа в Индии. Правильно читать: Гоу_Ей.

2.Гурт основал Тарас Шевченко (не Григорьевич).

3.Музиканты Go_A происходят из разных уголков Украины. Катя Павленко – с Черниговщины, Тарас Шевченко – из Киева, Игорь Диденчук – из Луцка, а горный парень Иван Григоряк – из Черновицкой области.

4.Все, кроме Игоря, ранее играли тяжелый рок. Хотя вокалисткой является Катя, петь умеют все участники группы, кроме одного.

5.Катя работает руководителем хора ветеранов.

6. Тарас играл в рэп-группе и носил дреды, Катя обладает экстремальным вокалом, Игорь играет более чем на 30 музыкальных инструментах, а Иван успел поиграть в 11 группах.

7. Go_A со всем музыкальным оборудованием и звукорежиссером вмещается в легковой автомобиль.

8.От начала создания состав группы менялся 14 раз.

9.Go_A могут выступать где угодно. Как-то группа даже дал четыре концерта в Польше вместо танцевального ансамбля из Камеруна.



10. Конкурсная песня на Нацотбор на «Евровидение-2020» называется «Соловей». Написана она на украинском языке.

Уже 22 февраля мы узнаем имя представителя Украины на песенном конкурсе.

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