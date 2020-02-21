Финал Нацотбора на «Евровидение – 2020» состоится уже 22 февраля, в субботу. Читай – где, когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию, а также на каких телеканалах покажут конкурс.

Смотреть финал отбора на Евровидение 2020 онлайн можно в онлайн-трансляции нашего сайта. Если ты хочешь наблюдать за финалом по телевизору, то включай СТБ или UA: Первый в это же время – в субботу, 22 февраля, в 19:00.

По результатам жеребьевки в финале отбора на Евровидение 2020 участники выступят в таком порядке:

1. KRUTЬ

2. Go_A

3. Jerry Heil

4. KHAYAT

5. David Axelrod

6. TVORCHI

Как голосовать за участника Нацотбора?

Во время прямого эфира ведущий объявит начало и конец голосования. Поддержать любимого участника можно, отправив смс на номер 7766 и указав порядковый номер конкурсанта. Важно! С одного мобильного номера можно проголосовать только один раз. Даже если ты несколько раз отправишь смс, только один голос будет засчитан. Еще удобнее выбрать лучшего исполнителя с помощью мобильного приложения Teleportal. В разделе Голосование нужно нажать на фото любимого конкурсанта и все – готово. Подробнее о правилах голосования читай здесь.

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Фото – stb.ua