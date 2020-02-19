Новый каналG.spaceШОУМАНИЯТест. Какая ты песня Верки Сердючки?

Тест. Какая ты песня Верки Сердючки?

Пока все думают-гадают, кто поедет на «Евровидение-2020», мы вспоминаем лучшие хиты блистательной Верки Сердючки. Пройди тест и узнай, какую песню поет зажигательная проводница именно о тебе.

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