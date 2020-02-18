Певица GARNA (Алена Левашева), которая участвовала в Нацотборе на «Евровидение-2020», презентовала новую песню на украинском языке «Запам’ятай».

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Автором слов и музыки выступила сама Алена Левашева в соавторстве с саунд-продюсером Алексем Хорольским. В песне сочетаются стиль диско-фанк с фирменной соул манерой певицы.

– Это про молниеносную, пронизывающую любовь с первого взгляда, которую, я думаю, испытывала каждая из нас девочка, когда от одного взгляда можно потерять голову и изменить судьбу друг друга. Это легкая fun песня, которая уже настраивает нас на весеннее настроение, – отметила GARNA.

Несмотря на то, что GARNA не удалось пройти в финал Нацотбора, артистка не теряет веры в себя и свое творчество.

– За два месяца существования проекта GARNA мы сделали невозможное. Мы уже стояли на главной сцене украинского национального отбора Евровидения. Это первая ступенька на которую мы шагнули. И уже останавливаться не будем. Для меня важно то, как меня воспринимают и чувствуют зрители и слушатели. И я, правда, чувствовала их поддержку. Конечно же, мы сделаем выводы и прислушаемся к комментариям профессионалов. Я благодарна за каждый отзыв и конструктивную критику, дальше будет только больше. Нам есть к чему стремится и расти. И пусть нашу страну на песенном конкурсе представит действительно достойный этого музыкант, – поделилась GARNA эксклюзивно с Новым каналом.

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