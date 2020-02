Второй полуфинал Нацотбора на «Евровидение -2020» состоится уже в субботу, 15 февраля. В прямом эфире СТБ и UA: Первый выступят восемь конкурсантов в надежде пройти в финал и побороться за право представлять Украину в Нидерландах. Кто же и под каким номером споет во втором полуфинале? Специально для тебя мы собрали в одном материале все песни конкурсантов и выстроили их по очереди выхода артистов на сцену.

Песни участников Нацотбора на «Евровидение -2020»: второй полуфинал

1. MOONZOO FEAT. F.M.F. SURE – MAZE

2. FO SHO – BLCK SQR

3. ЭЛИНА ИВАЩЕНКО – GET UP

4. АЛЕКСАНДР ПОРЯДИНСКИЙ – SAVIOR

5. GARNA – WHO WE ARE

6. KHAYAT – CALL FOR LOVE

7. David Axelrod – HORIZON

8.TVORCHI – Bonfire

Напомним, что три финалиста первого полуфинала уже известны. А во втором определятся еще три. Не забывай голосовать за лучшего исполнителя, ведь именно твой голос может стать решающим. Нам не сил терпеть до субботы, поэтому мы предлагаем тебе присоединиться к народному голосованию. Переходи по линку и выбирай топ конкурсантов.