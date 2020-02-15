Александр Порядинський – SAVIOR: конкурсная песня участника Нацотбора на «Евровидение-2020»

Список участников Нацотбора на «Евровидение-2020» уже известен! Среди полуфиналистов оказался и молодой певец Александр Порядинський. Накануне Национального отбора он презентовал новый сингл Savior. Именно с ним Порядинський будет бороться за выход на международную певческую арену «Евровидение-2020». Оцени песню прямо сейчас!

Александр Порядинський – самый молодой победитель одного из главных вокальных шоу страны. Уже трижды певец покорял сцену Нацотбора и каждый раз приходил с новой песней. В этом году Александр будет выступать во втором полуфинале. Его номер – 4. Порядок выступления участников Национального отбора на «Евровидение-2020» ты можешь найти на страницах Нового.

Недавно артист презентовал свой новый сингл Savior, с которым бороться за победу. Александр выбрал актуальную, важную тему, которая затронет каждого.

«Современный мир является прагматичным и довольно жестким, иногда не оставляя права на ошибку, – говорит Порядинський. – В жизни каждого случаются ситуации, из которых трудно самому найти выход. Когда безнадежность и отчаяние могут лишить сил и решимости, когда нас разрывают сомнения и противоречия, когда растет разочарование в людей. Именно в такие моменты и стоит вспомнить: вы не один на один с окружающим миром. Оглянитесь вокруг – и обязательно найдете того, кто вернет вам веру в себя и в людей. Станет вашим спасителем. А возможно, именно Вы и есть тот человек, который способен зарядить другого собственным примером, дарить вдохновение и жизненную энергию».

Серьезный месседж песни талантливый певец передал еще и в названии: «Уже само название – Savior -–является многозначным. Спасатель, спаситель, или мотиватор к самореализации и человек, способный на самопожертвование. И, поскольку все мы разные, каждый может найти собственное толкование этого названия, личный смысл песни, открыть в ней очень близкую историю».

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