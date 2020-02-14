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«Евровидение – 2020»: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 15.02.2020 (второй полуфинал)
Онлайн-трансляция второго полуфинала Нацотбора на «Евровидение – 2020» начнется 15 февраля 2020 года ровно в 19:00. Напоминаем, после первого прямого эфира в финал прошли KRUTЬ,Go_A и Jerry Heil.
Смотри нашу онлайн-трансляцию отбора на «Евровидение – 2020» на этой страничке и в числе первых узнай, кто будет соревноваться 22 февраля за право представить нашу страну на самом музыкальном конкурсе Европы!
Национальный отбор на «Евровидение – 2020» смотреть онлайн
Участники второго полуфинала Национального отбора на «Евровидение – 2020»:
Все песни участников второго полуфинала уже можно прослушать и сравнить. Все настолько разные, что определить финалистов очень сложно. Так что результаты будут точно неожиданными. Не забывай голосовать за тех конкурсантов, которые тебе понравились. Ведь решение зрителей решающее.