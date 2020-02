Украинский певец KHAYAT представил новую песню CALL FOR LOVE, с которой будет бороться за право представить Украину на «Евровидении-2020». Артист второй раз испытает удачу на песенном конкурсе.

Слушать KHAYAT – CALL FOR LOVE онлайн:



По словам исполнителя, эта работа стала большим шагом к разрушению его внутренних барьеров как композитора, ведь она получила новое звучание.

– Песня CALL FOR LOVE – смелый призыв к любви. Главная идея в том, что любовь является той самой движущей силой, которая делает нашу жизнь яркой и полноценной, но не каждый готов сознательно впустить ее в свое сердце. Иногда человеку нужен определенный толчок, чтобы увидеть, что жизнь состоит не только из рутинного бытия, стресса и навязанных стандартов социума. Люди обращаются за помощью к Богу, к закону, и забывают о том, что на самом деле, все в этом мире начинается с любви, – подчеркнул KHAYAT.

В композиции певец соединил современную электронную музыку и украинские мотивы. Как подчеркивает KHAYAT, для него важно, чтобы песня Украины на Евровидении содержала аспект национальной идентификации.

В Национальном отборе на «Евровидение-2020» KHAYAT будет выступать во втором полуфинале под номером 6. Увидеть выступление артиста можно будет уже 15 февраля во прямом эфире СТБ и UA: ПЕРВЫЙ.

Слова песни KHAYAT – CALL FOR LOVE:

Let me hold you tight

Through the day and night

Rolling out of sight. So silent.

I’m for all the sakes

Taking all it takes

Wanna break the walls inside ya

Bridge:

God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call

Chorus:

For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love

Hate me and crave me

Beg me and slave me

Loose and Obtain me

Let me, just let me

Bridge:

God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call

Chorus:

For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love

God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call

Chorus:

For love

For love

For love

For love

And call for love

Фото: Talenta Production

Читай также:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze: конкурсная песня участников Нацотбора на «Евровидение -2020»

Элина Иващенко – GET UP: конкурсная песня участницы Нацотбора на «Евровидение-2020»