GARNA – WHO WE ARE?: конкурсная песня участницы Нацотбора на Евровидение 2020

Певица GARNA, которая участвует в Национальном отборе на «Евровидение-2020», представила конкурсную песню «Who We Are?».

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GARNA была одной из первых из 16 участников Нацотбора, кто опубликовал конкурсную песню. Писала слова и музыку к синглу певица сама. С помощью песни она о личных внутренние переживания и внутреннюю красоту.

– Песня «Who We Are?» – это история о внутренних переживаниях, через которые мы часто разрушаем себя и жизнь окружающих нас людей. В ней сочетаются мировые современные тенденции в музыке и украинский колорит. В этой песне каждый сможет найти свой ответ на вопрос: кто мы есть на самом деле. Мы несем важный месседж о том, что нужно быть, а не казаться, понять свое предназначение в жизни, полюбить себя таким, какой вы есть на самом деле. Это о важных жизненных ценностях через музыку.

В Национальном отборе на «Евровидение-2020» GARNA выступать во втором полуфинале, который состоится 15 февраля, под номером пять. Кто же в этом году поедет на «Евровидение» в Нидерландах, узнаем уже 22 февраля в прямом эфире.

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