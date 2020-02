FO SHO зажгут во втором полуфинале Нацотбора на «Евровидение – 2020» уже в эту субботу, 15 февраля. По результатам жеребьевки они будут выступать вторыми. Поэтому, если хотите поддержать эту талантливую группу – присылайте смс с номером 2 в 7766 или голосуйте в приложении Teleportal. Но не сейчас, а после того, как ведущий откроет голосование во время прямого эфира в субботу. Ждать осталось немного.

FO SHO создали сестры Ендале. Эти яркие смелые девушки наслаждаются музыкой, экспериментами и самовыражением. И попутно доказывают родителям, что выступления на сцене – это профессия, и это серьезно!

В Нацотборе FO SHO выступят с песней BLCK SQR. И вот о чем она:

– Эта песня о «Черном квадрате» украинского художника Казимира Мелевича. Он прославил Украину своим творчеством. Решили, что мы тоже этакий черный квадрат из Украины, и тоже несем искусство. Увидели отражение, поэтому решили написать о нем и еще раз прославить Украину, дай Бог.

FO SHO – BLCK SQR: слова песни

Lyrics

In complete darkness we are all the same

Don’t let your eyes deceive you

I’m just like a black square

Got a lot of layers in me

I’m just like a black square yeah

Got a lot of layers in me

Verse 1

«A double do you»

A bit of a goob

Is art MOMA guess I’ll take your word for it hm cool

Art has no rules

Well how about the sculpture of a giant piece of human feces

No disses

This must resonate within our walls of human being right

nah nah nah

Just stop that shit

I don’t like it

Seriously

It’s disgusting yaaaak

Has this art not steered your soul

How about that Mona Lisa on the wall

Consider this black triangle

Check it from different angles

What does it mean to you

Do you feel nothing

That, perhaps

it is your fault

Well if it’s in the museum than it must be gold right?

I guess I just saw my type of art

Dude from Kiev KAZEMIR is number one in my chart

Chorus

I’m just like a black square yeah

Got a lot of layers in me

I’m just like a black square yeah

Got a lot of layers in me

I’m just like a black square yeah

Got a lot of layers in me

I’m just like a black square yeah

Got a lot a lot la la la la

Verse 2

In the room still at 73 million 74, 75

Auction war who can pay more

Bigger the score bigger the pride

People fight hope we’ll be alright

We got money for the war

But for life it’s tight

Lord God plz save our world

Don’t let our mind get blurred

Oooooooo

That’s a thing uh uh yeah

Let it ring in your brain let it ring

We got cheese Jees

We’ve got art to start

We’ve got choice we’ve got Voice

We’ve got mind we’re smart

Legends showed us how to think outside of the box

Dude from Kiev Kazemir is still in my thoughts

Chorus

Наконец, Нацотбор продемонстрирует зрителям все разнообразие музыкальных стилей!

