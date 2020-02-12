Элина Иващенко – GET UP: конкурсная песня участницы Нацотбора на «Евровидение-2020»

Недавно СТБ и UA: Суспільне мовлення обнародовали полный список участников Национального отбора на «Евровидение-2020». Самой младшей из них – Элине Иващенко – 18 лет. Певица уже представила авторскую композицию Get up в прямом эфире вокального шоу «Х-фактор». Именно с ней Элина будет покорять полуфинал «Евровидения-2020». Слушай песню прямо сейчас!

18-летняя Элина Иващенко доказывает всем, что возраст – далеко не главный показатель успеха. Юная девушка дважды стала победительницей вокальных талант-шоу Украины, взяла Гран-при на фестивале «Черноморские игры-2018». Сейчас работает радиоведущей и преподавательницей вокала.

Элина исполнила свою песню Get up в финале вокального «Х-фактора». Эта композиция была написана для полуфинала Нацотбора, который состоится уже меньше, чем за неделю! О том, где и когда состоится конкурс «Евровидение-2020», узнай по ссылке.

– Эту песню я написала полгода назад в три часа ночи, – рассказала Элина. – Мне не спалось, и я поняла, что нужно написать песню. В первых двух строчках – половина ее смысла: «Вставай і йди, в твоїх руках світ, ти можеш зробити все, розтопити цей лід».

Продюсер Игорь Кондратюк подчеркнул, что таких мощных песен на Нацотборе с момента победы Джамалы еще не было.

Исполнительница говорит, что будет выступать не просто как участница вокального шоу. Для нее, как артистки, главное достойно представить Родину как талантливую и творческую страну. Напомним, что Элина выйдет на сцену во втором полуфинале Нацотбора под номером 3. Кстати, отбор на «Евровидение-2020»: порядок выступления участников ты можешь посмотреть по ссылке.