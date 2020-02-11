Макс Барских едет в Голливуд снимать новый блокбастер

Спустя пару дней после масштабной премьеры кино-работы «Лей, не жалей» музыкант со своей командой приступил к созданию нового видео на сингл, название которого пока держится в тайне.

На своей странице в Instagram Барских уже анонсировал международный кастинг среди девушек для участия в новом клипе, съёмки которого пройдут в Лос-Анджелесе и удивил поклонников интригующим фото с американской актрисой Сашей Лусс, запечатленных на Каннском кинофестивале в прошлом году. «Если ты похожа на Сашу Лусс, а твоей внешности может позавидовать любая модель, ты – именно та, кого я ищу для главной роли в своем новом клипе. Присылай свои фото в Директ @ganna_bogdan и до встречи на съёмочной площадке. Обратите внимание, в кастинге могут принимать участие девушки, которые проживают в Лос-Анджелесе», – подписал публикацию Макс Барских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 11 Фев 2020 в 12:18 PST

Что ж, надеемся, артист будет вести прямую трансляцию со съемочной площадки в Лос-Анжелесе, и мы сможем вместе с ним заглянуть в святая святых мировой киноиндустрии –в Голливуд. А возможно, Макса заметит какой-то известный режиссер, и мы через годик-другой увидим украинского певца в главной роли в каком-то крутом кино!

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