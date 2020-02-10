Рене Зеллвегер: 10 фактов об обладательнице «Оскар-2020»

В этом году Рене Зеллвегер собрала все престижные кинонаграды за свою роль в биографическом фильме «Джуди». Единогласно ее игру признали лучшей на «Золотом глобусе», BAFTA, Премии гильдии киноактеров США, а вишенкой на вкусном торте этого успеха стал «Оскар». Самую престижную награду Рене Зеллвегер получила уже второй раз. Но в 2004 году заветная статуэтка попала в руки актрисы за «Лучшую роль второго плана». А за культовые «Дневники Бриджит Джонс» Зеллвегер не получила ничего.

Предлагаем тебе чуть больше узнать о нынешней триумфатором в сфере кино. Лови 10 интересных фактов из жизни актрисы Рене Зеллвегер!

1. В молодости Рене Зеллвегер несколько раз подделывала чеки из-за проблем с деньгами.

2. В начале своей актерской карьеры она работала официанткой в ​​стриптиз баре.

3. Актриса много занимается спортом. Сноуборд, лыжи, виндсерфинг, баскетбол и плавание помогают поддерживать форму.

4. Для роли Бриджит Джонс Зеллвегер специально набрала лишние килограммы, от которых избавлялась после окончания съемок.

5. Джим Керри дважды звал Рене замуж, но она оба раза ответила отказом.

6. Зеллвегер была замужем всего полгода. У звезды нет детей.

7.Головная роль в байопике «Джуди» – это первая работа Рене Зеллвегер после довольно длительного перерыва.

8.Рене сама исполняет знаменитые песни Джуди. Для этого она год занималась вокалом.

9. Зеллвегер родилась в 1969 – в год, когда Джуди Гарленд умерла.

10. С 2005 года у Рене Зеллвегер есть своя звезда на Аллее Славы в Голливуде, ее номер 7000.

Биографическая драма «Джуди» – это история жизни актрисы Джуди Гарленд на сцене. Действие происходит зимой 1968 года. Джуди Гарленд приезжает в Лондон, чтобы дать несколько концертов в честь тридцатилетия мюзикла «Волшебник страны Оз», принесший ей популярность. В последние месяцы в ее жизни смешалось все: невероятная популярность, истощение от карьеры, которая началась слишком рано, обожание поклонников, вечная усталость и семейные драмы. Может быть, все это и привело к такому трагическому финалу ее судьбы … Премьера фильма «Джуди» состоялась 9 января 2019.



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