«Друзья» рекомендуют: 7 крутых идей для свидания на День святого Валентина

Порадуй вторую половинку!

До самого романтического праздника года – Дня святого Валентина – остались считанные дни. Если ты все еще не придумал (ла), как впечатлить любимого человека 14 февраля, этот материал точно для тебя! На протяжении 10 сезонов мы следили за тем, как «Друзья» смеются, плачут, литрами пьют кофе, справляются с жизненными трудностями и, конечно же, строят романтические отношения. У этой шестерки мы подсмотрели 7 крутых идей на День всех влюбленных, которые можно (и даже нужно!) воплотить в жизнь. Выбирай!

Нет ничего проще, чем устроить свидание на День святого Валентина дома. Заказали еду из ресторана, притушили свет, зажгли свечи – и романтика готова! Но простым все кажется только на первый взгляд. Можно наткнуться на такие подводные камни, которых никак не ожидал. Яркий тому пример – наш любимый палеонтолог Росс. Его свидание с девушкой должно было пройти у нее дома. Росс очень хотел произвести на красотку хорошее впечатление. Он был так на этом зациклен, что даже решился отбелить зубы! Но, как говорится, что-то пошло не так. Росс переборщил с отбеливающим средством, из-за чего его зубы буквально засветились.

Отменять встречу было поздно. Парень пытался подобрать наряд, который бы отвлекал внимание от его лица, пытался с помощью тонального крема сестры высветлить кожу, но все тщетно. В результате, все свидание Росс, как мог, прикрывал зубы: мало говорил, много слушал. Несмотря на все, провала парню избежать не удалось.

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Шикарную идею для свидания подали наши влюбленные голубки Чендлер и Моника: провести вечер 14 февраля, плескаясь в ванной со второй половинкой. Пена, свечи, легкая музыка, шампанское и вы вдвоем. Ммм… Только представь, как это романтично!

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К слову, совместная ванна – не единственная идея для свидания, которую можно позаимствовать у Чендлера и Моники. Пересмотрев шестой сезон, у нас возник вопрос: а почему бы не сделать любимому человеку предложение руки и сердца прямо на День святого Валентина?!

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Боишься ляпнуть что-то лишнее и все испортить? Тогда пригласи свою избранницу (избранника) на двойное свидание. Если рядом будет сидеть друг, ты почувствуешь себя гораздо увереннее, сможешь расслабиться и показать себя настоящего.

Такой вариант отлично подойдет и для тех, кому не с кем провести День святого Валентина. Подыщи пару для своего друга и попросить его о том же. Так вы сможете завести новые знакомства, а возможно, и найти любовь! Но будьте внимательны при выборе партнера для друга, чтобы избежать такого же конфуза, как в случае с Джоуи и Фиби (наш ловелас забыл о договоренности с подругой и познакомил ее с первым встречным).

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Устроить настоящую романтику на День святого Валентина можно прямо на работе! Кто-кто, а Росс Геллер знает в этом толк. Когда Росс и Рейчел собирались на свое первое официальное свидание, парня задержали на работе. Освободившись, он понял, что все рестораны уже закрыты. Но наш мачо нашел выход. Росс простелил на полу плед, принес обычный сок в пакетиках и создал на потолке звездное небо с помощью проектора. Рейчел осталась в полнейшем восторге от изобретательности и романтичности любимого.

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На День всех влюбленных можно отвести вторую половинку в ресторан. Некоторым эта идея покажется банальной. Ну и что? Ведь ощущение праздника от этого не исчезнет. К тому же, гораздо важнее не то, где ты проводишь время, а С КЕМ ты его проводишь.

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И напоследок. Если ты никак не решишься вернуть вторую половинку, с которой вы расстались по глупости, 14 февраля – самое время для смелых поступков! Бери пример с Майка, мужа нашей любимой чудачки Фиби. Для тех, кто не в курсе: в конце девятого сезона эти двое, казалось, расстались навсегда. Фиби мечтала выйти замуж за Майка, а тот категорически не хотел жениться. Парень боялся брака, как огня, ведь в его прошлом уже был печальный опыт.

После разрыва с Майком в жизнь Фиби вернулся стеснительный и безумно влюбленный в нее ученый Дэвид. Нашей чудачке было хорошо с ним, но она никак не могла забыть Майка. Когда друзья отправились на Барбадос, чтобы поддержать Росса на научной конференции, Дэвид решил сделать Фиби предложение.

О планах ученого узнала Моника. Она боялась, что подруга совершит ошибку, ведь ее чувства к бывшему парню еще не остыли. Мон позвонила Майку и рассказала обо всем. Узнав, что может потерять любимую навсегда, Майк примчался на Барбадос. Он признался Фиби в чувствах и попросил вернуться к нему. Вот так, благодаря смелости и решительности, Майк воссоединился с любовью всей своей жизни. У тебя тоже есть шанс. Удачи!

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