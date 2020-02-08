KRUTЬ — 99: конкурсная песня участницы Нацотбора на Евровидение 2020
Украинская певица и бандуристка Марина Круть (Krut) представила трек «99», с которым выступит на Национальносу отборе на «Евровидение-2020». С ней музыкант надеется представлять Украину на песенном конкурсе, который в этом году пройдет в Нидерландах.
Слушать KRUTЬ — 99 онлайн:
Песня «99» – это личная история певицы, которая на самом деле обо всех.
– Часто на пути встречаются падения, и если ты упал один раз, то должен найти 99 причин подняться и идти дальше к своей цели, – говорит KRUTЬ.
Именно поэтому лирическое видео на песню «99» показало путь KRUTЬ к своей цели, к большой сцене, преодолевая различные препятствия на своем пути. На первых кадрах мы видим, что играть на бандуре героини не удается, потому что на ней нет ни одной струны. Затем певица встречает много людей, вдохновляющих вещей и животных, которые помогают ей собрать 65 струн, чтобы бандура и голос Krut зазвучали на весь мир. Сделанная работа в формате анимации, автором которой стала Мария Оз.
– Идея видео в том, что нужно любить и помогать, дарить тепло и все вернется вдвойне, – рассказывает Мария Оз.
Напомним, что Национальный отбор на «Евровидение-2020» будет проходить 8,15 и 22 февраля. KRUTЬ выступит в первом полуфинале Нацотбора под номером 4.
Слова песни KRUTЬ — 99:
This song is for everyone
When you lost and your hope is gone
While your tears put your fear away
It’s okay , just play this game
Lalalalalala
don’t be shy
fallen one’s
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise
Послухай сестро і брате ,
Для печалі нема причин .
Щоб високо літати
Треба набрати розгін .
Бо це твій шлях
Це твоя дорога
Не помиляється той , хто нічого не робить .
В усіх буває , накриває
Та робить нас сильнішими те що не вбиває .
Lalalalalala
don’t be shy
fallen one’s
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise
Читай также:
Assol – Save It: конкурсная песня участницы Нацотбора на Евровидение 2020
Кто такая Катя Chilly? 10 интересных фактов об участнице Нацотбора на «Евровидение-2020»