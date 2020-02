Украинская певица и бандуристка Марина Круть (Krut) представила трек «99», с которым выступит на Национальносу отборе на «Евровидение-2020». С ней музыкант надеется представлять Украину на песенном конкурсе, который в этом году пройдет в Нидерландах.

Слушать KRUTЬ — 99 онлайн:



Песня «99» – это личная история певицы, которая на самом деле обо всех.

– Часто на пути встречаются падения, и если ты упал один раз, то должен найти 99 причин подняться и идти дальше к своей цели, – говорит KRUTЬ.

Именно поэтому лирическое видео на песню «99» показало путь KRUTЬ к своей цели, к большой сцене, преодолевая различные препятствия на своем пути. На первых кадрах мы видим, что играть на бандуре героини не удается, потому что на ней нет ни одной струны. Затем певица встречает много людей, вдохновляющих вещей и животных, которые помогают ей собрать 65 струн, чтобы бандура и голос Krut зазвучали на весь мир. Сделанная работа в формате анимации, автором которой стала Мария Оз.

– Идея видео в том, что нужно любить и помогать, дарить тепло и все вернется вдвойне, – рассказывает Мария Оз.

Напомним, что Национальный отбор на «Евровидение-2020» будет проходить 8,15 и 22 февраля. KRUTЬ выступит в первом полуфинале Нацотбора под номером 4.

Слова песни KRUTЬ — 99:

This song is for everyone

When you lost and your hope is gone

While your tears put your fear away

It’s okay , just play this game

Lalalalalala

don’t be shy

fallen one’s

Lalalalalala

Ninety nine

reasons to rise

Послухай сестро і брате ,

Для печалі нема причин .

Щоб високо літати

Треба набрати розгін .

Бо це твій шлях

Це твоя дорога

Не помиляється той , хто нічого не робить .

В усіх буває , накриває

Та робить нас сильнішими те що не вбиває .

Lalalalalala

don’t be shy

fallen one’s

Lalalalalala

Ninety nine

reasons to rise

