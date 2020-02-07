Новый каналG.spaceШОУМАНИЯ«Евровидение – 2020»: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 08.02.2020 (первый полуфинал)

«Евровидение – 2020»: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 08.02.2020 (первый полуфинал)

Первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение – 2020» в Украине стартует уже завтра, 8 февраля 2020, в 19:00. Смотреть конкурс онлайн можно на сайте Нового канала, а также на телеканалах СТБ и UA:Перший. Имена участников отбора на Евровидение 2020, которые пройдут в финал, определятся в прямом эфире. Вы уже знаете, как проголосовать за любимого конкурсанта и можете повлиять на его положение в турнирной таблице. Ведь только трое из участников перейдут во второй тур Нацотбора. Узнай все самое интересное на сайте Нового канала!

Участники первого полуфинала отбора на

«Евровидение – 2020» (Украина)

 

  1. Группа [О] – Там, Куди Я Йду
  2. Jerry Heil – Vegan
  3. Katya Chilly – Піч
  4. KRUTЬ  – 99
  5. Go-A – Соловей
  6. Cloudless – Drow me down
  7. GIO – Feeling so lost
  8. Assol – Save It

Песни участников первого полуфинала Нацотбора на Евровидение уже можно оценить и даже проголосовать за лучшего артиста в народном голосовании.

Кто выступит во втором полуфинале отбора на Евровидение 2020? Кто пройдет в финал 8 февраля? Все самые свежие новости про Нацотбор ищи на G.Space!

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