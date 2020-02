CLOUDLESS с новым вокалистом Юрой Каналошем стали участниками Нацотбора на «Евровидение-2020» и представили трек «Drown Me Down», с которым планируют выигрывать песенный конкурс

Сегодня обнародовали список из 16 участников Национального отбора на «Евровидение-2020». И группа CLOUDLESS стали одними из них! Интересно, что несколько месяцев назад из коллектива ушел солист, и прямо перед Нацотбором команду дополнил певец Юрий Каналош.

– Мы переродились и готовы заявить о себе. Громко и ярко, – отметил один из основателей группы CLOUDLESS Антон Панфилов.

Новый вокалист бэнда, Юра Каналош – совсем не новичок в музыкальной индустрии. Музыкант уже покорил сердца поклонников вокальных шоу на украинском ТВ. Мощный вокал Юры изменил звучание CLOUDLESS, придал ему актуальности и мощности, а помог группы с этим новый гитарист Михаил Шатохин.

Первые результаты творческого процесса вылились в хитовый сингл «Drown Me Down», с которым музыканты примут участие в Национальном отборе на “Евровидение-2020”.

– Это песня для тех, кто находится в критической ситуации. Песня-призыв: никогда не сдавайся! Посмотрите на нас. Разные люди и обстоятельства пытались нас утопить, но мы все еще здесь – с новыми лицами и с новыми силами! – поделился Антон Панфилов.

– Это все иллюзии, которые не позволяют нам подняться. Мы так привязаны к материальным ценностям, что порой забываем о душе и о том, что действительно важно. Но мы сами пишем свою историю. Поэтому никто не должен указывать нам – как жить и что делать. Главное, о чем мы должны помнить, даже в самой сложной ситуации необходимо продолжать верить и любить, потому что вера и любовь – это самое мощное оружие, что была подарена человечеству, – рассказал о собственном видении сингла Юра Каналош.

Ждем жеребьевку и скоро уже узнаем, 8 или 15 февраля увидим группу CLOUDLESS в полуфинале Нацотбора на “Евровидение-2020”.

Текст и слова песни Cloudless – Drown Me Down

Oh dear people what’s up with your egos?

Need another lie to do a sacrifice ?

We’re all equal that’s some funny sitcom

If heaven will divide your gold won’t let you fly

Whoo-ohh, look at me now

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Whoo-ohh, but i’m still around

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Try me, try me, can’t drag me down, no

Try me, try me, can’t drag me down, no

Try me, try me, can’t drag me down

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Oh no, what’s going on ?

You don’t like me in a crown

Would you like me in the ground ,

Cross in hands and face calmed down ?

Oh Lord, why they’re so cold ?

They just wanna push that sword

They all want me in the ground

Cross in hands and face calmed down

Oh no, i don’t like them and no, i don’t hate them

I just want them let me go

Let me breathe don’t touch my soul

Oh no, i don’t want them and no, didn’t call them

Can you please let me go ?

Let me breathe don’t eat my soul

Woo-ohh, look at me now

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down ,

Whoo-ohh, but i’m still around

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Whoo-ohh, look at me now

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down ,

Whoo-ohh, but i’m still around

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Try me, try me, can’t drag me down, no

Try me, try me, can’t drag me down, no

Try me, try me, can’t drag me down

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

