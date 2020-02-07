Катя Чили (Katya Chilly) – одна из самых загадочных участниц Нацотбора на песенный конкурс «Евровидение-2020». Про ее конкурсную песню известно очень мало. Кажется, что певица держит весь перфоманс в большом секрете. Ведь она находится среди того небольшого количества конкурсантов, которые еще не представили публике свой музыкальный материал.

Судя по манере исполнения и подачи, зрителей ждет мощный вокал. Накануне первого полуфинала Нацотбора Катя спела начало этой суперсекретной конкурсной песни:

Посмотреть эту публикацию в Instagram stbua 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Не знаю, как у вас, но у нас возникло еще больше вопросов. И на некоторые из них уже есть ответы. Итак, конкурсная песня Катя Chilly будет называться «Піч». И вот что Катя рассказала о ней на своей странице в Facebook:

– Наша песня называется «Піч». В украинской мифологии это место, где происходит трансформация. На уровне человеческого тела это место, – матка. Место, где формируется жизнь. Это песня о дваждырождении и о пути просветления, о пути воина. Начинается песня словами: – Ма.. Де корінні народи? Де звірі? А дальше … Правда лишь то, что вы почувствуете. На сцене нас будет 6. По условиям конкурса.

Похоже, что Катя очень переживает перед выступлением, которое состоится 8 февраля. Вся подготовка, ответственность и ожидания фанатов легли на ее плечи тяжелым грузом:

– Вчера состоялось самое страшное, о #Евровидение2020 # нацотбор, я почувствовав вашу любовь и поддержку, испугалась и начала волноваться), играла играла и испугалась) что не оправдаю ваших надежд и ожиданий. Ваша поддержка важна, и временно сместился фокус. Я очень сильно чувствую доверие и любовь. Так как страх – друг совсем неконструктивный, я быстро вернулась вниманием к той силе, создавшей песню, побудившей быть здесь, и испытала не страх а Единство и радость. От процесса, и благодарность за возможность проживать это.

Мы красивые. Какие же мы красивые … какие же мы красивые в своих ценностях, смелости и радости.

Разбиться может только эго. А это точно не его история. # Разбитьсяможетолькоэго А если так, то к лучшему. Радуюсь. Не боюсь. Волнуюсь. Там сокровище сердца. Всех нас, кто создавал песню. И всех, кого можно будет почувствовать, а это сама Земля. Радуюсь. Что мы живы. Что мы смелые. Что сам процесс – это ворота в вечность и радость.

сейчас со мной слова из моих семинаров: Пение – это свидание с собой, со своим источником. Он целебный ровно настолько – насколько. # радоваться И юмор. Заметила, что смех освещает то, что за страхом. Как лучик солнышка. Когда мы смеемся, остается самое главное. Ощущение чего-то очень настоящего. Мы чувствуем свое сердце и мы чувствуем низ живота на уровне тела. Какое важное сочетание)

Катя Чили споет в первом полуфинале Нацотбора под №3. Она просит всех, кто хочет ее поддержать, отправлять смс на №3. Нацотбор будет одновременно транслироваться на СТБ и UA: Общественное вещание.

Фото – Сергей Савченко (Sergey Savchenko) /сторінка Katya Chilly в Fb

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