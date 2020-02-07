Что подготовит Катя Chilly для Нацотбора на песенный конкурс «Евровидение – 2020»? По результатам жеребьевки легенда 90-х выступит в первом полуфинале 8 февраля под номером 3.

Катя Chilly – одна из самых неординарных украинских исполнительниц. Ее огромный козырь – невероятный вокальный диапазон, адаптированный уникальный фолк-материал и узнаваемая манера исполнения. Катя была суперзвездой в 90-х, но вскоре пропала с экранов ТВ. После длительной паузы певица решила вернуться на сцену. И теперь она – одна из конкурсантов Нацотбора на песенный конкурс «Евровидение-2020». Если ты раньше не слышал (-а) о Катя Chilly – мы подготовили 10 интересных фактов о ней.

10 фактов о певице Катя Chilly

1.Настоящее имя Катя Chilly – Катерина Кондратенко. Она родилась в Киеве в 1978 году. Изучала филологию и фольклористику в Национальном университете имени Тараса Шевченко. Позже окончила аспирантуру не только там, но и в Люблинском университете. Катя – этнограф, антрополог и фольклорист.

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2.Певица взорвала украинский шоу-бизнес своим выступлением на фестивале «Червона рута» в 1996 году в Харькове. Тогда ее образ кардинально отличался от нынешнего – черная подводка, яркие тени, танцы на сцене. В том же 1996 году Катя выпустила дебютный альбом «Русалки In Da House». Вот так, к примеру, она выступала в 1997.

3.Артистка обожает экспериментировать. Она одной из первых использовала 3D графику в Украине, создав в 2011 году клип «Півні». Так же смело шалила с образами. В клипе 2012 года «Я – молодая» она дополнила лук необычным аксессуаром – повязкой на глаз. Этот эпатажный костюм еще долго обсуждали ее поклонники. В 2014 вышел хит «Понад хмарами», который был записан вместе с фронтменом группы «Тартак» Сашком Положинським. Тогда совмещение хип-хопа и фолка взорвало украинские хитпарады.





4.Покорение украинского шоубиза остановилось из-за неожиданной травмы. Во время одного из концертов Катя упала со сцены, сильно травмировав позвоночник. Ее реабилитация проходила тяжело. СМИ писали о депрессии певицы. Но Катя не только работала над улучшением здоровья, но и записывала музыку. В этот период вышел второй альбом «Сон».

5.За плечами Кати – 40 сольных концертов в Великобритании, выступления в США, Польше, Германии, Швеции, более тысячи концертов в Украине и десятки выступлений на музыкальных фестивалях. Еще в 1997 году канал MTV приглашал ее на эфиры, а позже BBC транслировал концерт Кати. Более того, на BBC год ротировался клип Кати, созданный ими же на основе живого выступления артистки.

6.На сегодняшний момент Катя Chilly выпустила 5 аудиальбомов и готовит еще три. В ее дискографии – «Русалки In Da House» (1996), «Сон» (2002), «Півні» (2005), «Я – молодая» (2006). И 5 видеоклипов – «У землі», «Понад хмарами», «Півні», «Я – молодая» и «Крашен вечір».

7.С 2006 года певица не выпускала альбомов, но развивала свою музыку: соединяла фолк и электронику, выступала с джазовым коллективом Solominband. Сейчас она вдохновитель и вокалист «Katya Chilly Group 432 Гц». Ее голос дополняют профессиональные музыканты, играющие на фортепиано, контрабасе, ударных, скрипке и дарбуке.

8.В 2017 году Катя Chilly вернулась в украинский шоубиз, приняв участие в музыкальном телепроекте. Даже там она не отошла от своего фирменного этностиля: пела вариации своих песен, а не каверы хитов других исполнителей.

9.Артистка оберегает личную жизнь от СМИ. Но журналисты пронюхали, что певица замужем за музыкантом из своего коллектива – пианистом Алексеем Боголюбовым. И они воспитывают сына Святозара. Этого белокурого мальчика ты можешь увидеть на выступлениях Катя Chilly. Он не смущаясь выходит на сцену и подпевает маме.

10.Katya Chilly имеет звание «Кавалер ордена Мира» от фонда Рерихов и является послом толерантности UNDP Ukraine.

Судя по творческому пути этой певицы зрители увидят на сцене Нацотбора на «Евровидение -2020» что-то невероятное. Уже сейчас можно предсказать, что ее номер и песня не будут стандартными. Что же, зрители, готовьтесь к неформату.

Фото – fb:katyachilly

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