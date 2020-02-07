BACKSTAGE! Как снимали новый клип Макса Барских «Лей, не жалей» (ВИДЕО)

7 февраля, спустя полтора года после презентации клипа «Берега», Макс Барских вернулся с одним из самых масштабных киноклипов, снятым за последнее время в Украине – «Лей, не жалей». Это видеоманифест, в котором он выступает против социальных суждений и призывает зрителя к свободе самовыражения.

Специально для Нового канала команда Макса Барских поделилась эксклюзивными backstage-кадрами со съемок клипа «Лей, не жалей». Смотри, как создавалась самая масштабная видеоработа в Украине, прямо сейчас: