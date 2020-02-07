Assol – Save It: конкурсная песня участницы Нацотбора на Евровидение 2020
Молодая украинская певица Assol, которая начала свою творческую карьеру еще в пять лет, наконец опубликовала новую песню «Save It».
Слушать Assol – Save It онлайн:
Save It – не просто очередная песня для конкурса, она имеет важное социальное значение. Ее главный месседж – «начни с себя, чтобы помочь миру». Речь идет о маленьких шагах, которые каждый из нас может сделать для того, чтобы уменьшить пагубное влияние людей на окружающую среду. Это и сознательное потребление, и правильная переработка мусора, рациональное использование ресурсов и др. Это вещи, которые, прежде всего, помогут решить экологические проблемы Украины, а затем и изменят мир к лучшему.
– В песне говорится о важных проблемах: о том, что мы, возможно, последнее поколение, которое может изменить что-то в этом мире. Мы все хорошо видим, какие ужасные вещи случаются: пожары, загрязнение среды, вырубка лесов … Я считаю, что люди должны обратить на это внимание. А сделать это можно только начав с себя. Поэтому моя песня о том, что нужно измениться внутри себя, чтобы потом помочь другим, – рассказала Assol Новому каналу.
Вживую песню Assol «Save It» можно будет услышать уже во время первого полуфинала Национального отбора на «Еврообачення-2020» 8 февраля в 19:00 на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ.
Слова песни Assol – Save It:
I’m sorry, don’t want to hear your voice
don’t you even try
Destroy
Play war like little boys
Blood is on your arms
We gonna save it
Chorus
Have no time to understand
Don’t be a part of somebody’s plan
Just make love cos we all the same
Home is our planet
Just make love and
We gonna save it
No money can make you feel alright
When some children cry
Put your gun down and be the men we trust
Help to save our lives
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