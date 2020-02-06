Украинская группа KAZKA представила клип на песню «Літаки». Он стал саундтреком к романтической комедии «Побачення у Вегасі».

Смотреть премьеру клипа KAZKA – Літаки онлайн:



В видеоработу «Літаки» вошли эксклюзивные кадры из нового фильма «Свидание в Вегасе». Съемки фильма проходили в Лас-Вегасе, в пустынях Калифорнии, в городе Ланкастер и на известном на весь мир пляже Venice Beach.

– Всегда хотела услышать нашу песню на сеансе в кинотеатре, полететь на свидание в Вегас и создать саундтрек к крутому фильму, поэтому этот опыт – идеальное комбо! Спасибо команде ленты за то, что на одной волне и с улыбкой на лице воплощаете мечты в жизнь. Надеюсь, зрителям понравится кино и, конечно, музыкальное сопровождение к нему. А пока – полетели смотреть наш общий клип на песню «Літаки». Спойлер: благодаря клипу еще раз убедилась в том, что Дима и Никита – еще и крутые танцоры, – комментирует Александра Зарицкая.

Песня «Літаки» вошла в новый альбом группы – Nirvana, представленного в прошлом году. Впервые вживую его можно будет услышать на концерте группы KAZKA, который состоится в киевском Дворце Спорта 4 марта – за день до официального выхода «Побачення у Вегасі» в широкий прокат.

– Летайте, влюбляйтесь, смотрите видеоклип KAZKA на песню «Літаки» и премьеру «Побачення у Вегасі» во всех кинотеатрах страны, – призывает Дмитрий Мазуряк.

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