Ежегодно amfAR Gala New York 2020 начинает серию звездных событий Недели моды в Большом Яблоке. В среду, 5 февраля, знаменитости собрались на Уолл-стрит на ежегодное торжественное событие, которое устраивается в честь тех, кто делает значительный вклад в борьбу с ВИЧ / СПИДом. Нынешнее мероприятие устроено в честь Иман, Марка Глимчера и Мэттью Лопеса.

Красная дорожка amfAR Gala New York 2020 превратилась в настоящий подиум. Анна Винтур, Алла Костромичова, Хайди Клум и многие другие топовые селебритис предстали на звездной дорожке в абсолютно шикарных, иногда екстравагантих образах. Зацени луки знаменитостей на красной дорожке amfAR Gala New York 2020 прямо сейчас!

Алла Костромичева

Альтон Мейсон

Виктория Джастис

Жан Шафирофф

Эбони Дэвис

Хайди Клум

Меттью Лопес и Анна Винтур

Ашли Лонгшор

Фархана Боди

Хофит Голан

Влада Рослякова

Di Mondo

Марианн Фонсека

Брукс Надер

Валентина Сампайо

Аманда Гуг

Эшли Хаас

Питер Брант

Хесика Бербери

Виктория Борисевич

Шарлотт Д’алессио

Хелена Гэтсби

Йованна Вентура

Полин Дюкрюэ

Луна Блез

Ro-Mina

Ежегодно amfAR Gala New York является неофициальным началом Недели моды в Нью-Йорке и чтит людей, которые внесли большой вклад в борьбу с ВИЧ/СПИДом. Это зрелищное мероприятие с черными бабочками включает коктейли, ужин, живой аукцион и музыкальные выступления.

Фото: Getty Images

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