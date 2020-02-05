Список участников Национального отбора на «Евровидение-2020» уже известен! Среди артистов, которые будут бороться за право представлять Украину на международной арене, оказался GIO. Он грузинский музыкант, который работает в жанре pop-music. Автор и композитор, участник популярных вокальных шоу «Х-фактор» и «Голос Країни», также выступал с оркестром «Lords of The Sound».

Хочешь узнать больше про GIO? Читай интересные факты об участнике Национального отбора на «Евровидение-2020»!

GIO – FEELING SO LOST: конкурсная песня участника Нацотбора на «Евровидение-2020»

10 фактов об GIO

1. В 2005 году переехал с родителями из Грузии в Украину. Тут же закончил школу и университет.

2. Закончил музыкальную школу по классу «гитара» и выступал в хоре мальчиков и юношей им. П.И. Чайковского.

3. Профессионально занимался футболом с 7 лет.

4. Учился в Киевском институте международных отношений (КИМО). Получил диплом юриста-международника.

5. Знаю 4 языка: грузинский, русский, украинский и английский. Уже 4 года учу испанский, но пока не знаю его в совершенстве.

6. Моя любимый фильм: «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом и его сыном.

7. Я очень упорный и верю, что, не опуская руки и много работая, можно достигнуть желаемого. Я дважды не прошёл даже предкастинг на «Голос страны». Первый раз никто не повернулся на слепых прослушиваниях. На четвертый – я прошёл. И таких примеров много.

8. Я живу с девизом: «Все, что ты можешь себе представить, – реально».

9. Все песни, которые я пишу – реальные истории из моей жизни, мои чувства и переживания.

10. Научился кататься на велосипеде в 18 лет.

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