Национальный отбор на «Евровидение – 2020» по новым правилам начнется уже через несколько дней. Читай – где, когда и во сколько смотреть полуфиналы и финал Нацотбора на Евровидение 2020.

Первая битва за место в финале состоится в прямом эфире в субботу, 8 февраля, в 19:00. Смотреть Нацотбор 2020 онлайн можно на странице нашего сайта. Если ты хочешь наблюдать за первым полуфиналом по телевизору, то включай СТБ или UA: Первый в это же время – в субботу, 8 февраля, в 19:00.

По результатам жеребьевки в первом полуфинале выступят вот эти 8 конкурсантов:

1. Группа [O] с песней «Там, куди Я йду»,

2. Jerry Heil – #VEGAN,

3. Katya Chilly – «Піч»,

4. Krut еще не представила трек,

5. Go_A с песней «Соловей»,

6. Cloudless – Drown Me Down,

7. GIO – Feeling so lost,

8. Assol с песней Save it.

Финалистов будет выбирать не только жюри, но и зрители. И ты можешь повлиять на то, кто поедет представлять нашу страну в Европе.

Как голосовать за участника Нацотбора?

Во время прямого эфира ведущий объявит начало и конец голосования. Поддержать любимого участника можно, отправив смс на номер 7766 и указав порядковый номер конкурсанта. Важно! С одного мобильного номера можно проголосовать только один раз. Даже если ты несколько раз отправишь смс, только один голос будет засчитан. Еще удобнее выбрать лучшего исполнителя с помощью мобильного приложения Teleportal. В разделе Голосование нужно нажать на фото любимого конкурсанта и все – готово. Подробнее о правилах голосования читай здесь.

Второй полуфинал Национального отбора на «Евровидение – 2020» в Украине состоится 15 февраля, а финал – 22 февраля. Поэтому бронируй две следующие субботы, чтобы увидеть чрезвычайное шоу.

А пока советуем оценить все песни участников Нацотбора на «Евровидение – 2020» в Украине. Интересно, как они будут звучать в живом исполнении… Читай самые свежие новости о Национальном и песенный конкурс «Евровидение – 2020» на нашей странице Евровидение.

Фото – stb.ua