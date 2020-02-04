Мила Йовович родила девочку. Фото малышки

Мила Йовович стала мамой в третий раз! В семье 44-летней голливудской актрисы и 54-летнего режиссера Пола Андерсона праздник – 2 февраля на свет появилась их третья дочка. Мила очень переживала, чтобы беременность и роды прошли хорошо и даже делилась своими чувствами с подписчиками в Instagram. Малышку назвали Ошан Ларк Елліот Йовович-Андерсон. Почему так, актриса подробно рассказала на своей странице в Instagram:

– Всем привет!!! 2 февраля в 8:56 родилась Ошан Ларк Эллиот Йовович-Андерсон. Ошан – это уэльское мужское имя, которое произносится О-шан. Знаю, что имя длинное, но семья не могла определиться. Эвер и моей маме нравилось Ларк, а мне и Дашель – Эллиот. Но Пол проголосовал за Ларк. Так что дочери будет из чего выбрать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram millajovovich 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Вся семья в восторге от малышки. А Мила уже подмечает ее особенности характера.

– Дочь такая красивая! Ее волосы светлее, чем были у девочек, и она очень сильная. Ручки малышки сложно контролировать и она уже поднимает голову, чтобы рассмотреть, что происходит вокруг. Она наш чудо-ребенок и мы очень благодарны за то, что Ошан у нас есть, – написала Мила.

Поздравляем семейство с долгожданным ребенком! Напомним, что Мила и Пол уже воспитывают двух дочерей Эвер Габо Андерсон (родилась 3 ноября 2007) Дэшилл Иден (1 апреля 2015).

Фото – @millajovovich

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