KHAYAT – CALL FOR LOVE: конкурсная песня участника Нацотбора на Евровидение 2020
Украинский певец KHAYAT представил новую песню CALL FOR LOVE, с которой будет бороться за право представить Украину на «Евровидении-2020». Артист второй раз испытает удачу на песенном конкурсе.
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По словам исполнителя, эта работа стала большим шагом к разрушению его внутренних барьеров как композитора, ведь она получила новое звучание.
– Песня CALL FOR LOVE – смелый призыв к любви. Главная идея в том, что любовь является той самой движущей силой, которая делает нашу жизнь яркой и полноценной, но не каждый готов сознательно впустить ее в свое сердце. Иногда человеку нужен определенный толчок, чтобы увидеть, что жизнь состоит не только из рутинного бытия, стресса и навязанных стандартов социума. Люди обращаются за помощью к Богу, к закону, и забывают о том, что на самом деле, все в этом мире начинается с любви, – подчеркнул KHAYAT.
В композиции певец соединил современную электронную музыку и украинские мотивы. Как подчеркивает KHAYAT, для него важно, чтобы песня Украины на Евровидении содержала аспект национальной идентификации.
В Национальном отборе на «Евровидение-2020» KHAYAT будет выступать во втором полуфинале под номером 6. Увидеть выступление артиста можно будет уже 15 февраля во прямом эфире СТБ и UA: ПЕРВЫЙ.
Слова песни KHAYAT – CALL FOR LOVE:
Let me hold you tight
Through the day and night
Rolling out of sight. So silent.
I’m for all the sakes
Taking all it takes
Wanna break the walls inside ya
Bridge:
God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call
Chorus:
For love
For love
For love
For love
Call for love
Call for love
Hate me and crave me
Beg me and slave me
Loose and Obtain me
Let me, just let me
Bridge:
God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call
Chorus:
For love
For love
For love
For love
Call for love
Call for love
God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call
Chorus:
For love
For love
For love
For love
And call for love
Фото: Talenta Production
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