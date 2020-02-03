MOONZOO feat. F.M.F. Sure презентовали конкурсную песню Maze, с которой они откроют второй полуфинал Нацотбора на «Евровидение -2020». Львовяне выступят под №1 в прямом эфире каналов СТБ и UA: Первый 15 февраля.

В переводе с английского Maze – это лабиринт.

– Maze рассказывает о нескольких секундах, которые случались с каждым из нас и иногда кардинально меняли нашу жизнь. Она о моменте, когда ты смотришь на экран телефона и колеблешься набрать ли номер любимого человека. Мы часто блуждаем лабиринтом неуверенности и колебаний, строя отношения с близкими. Выход из этого лабиринта очень прост: стоит отбросить промедления и как можно быстрее сделать первый шаг, – рассказал вокалист MOONZOO Александр Васецкий.

– Песня Maze для меня о том, что часто наша жизнь, как путешествие по лабиринту. Нам всем нужен кто-то, кто найдет нас, когда мы потерялись, и поможет найти выход, – дополнил F.M.F.Sure.

Трек для песенного конкурса парни записали в домашней мини-студии. А 3 февраля презентовали клип. Режиссером видеоработы стал Максим Соснов, который сотрудничает с MOONZOO уже несколько лет. Видео сняли всего за несколько часов без сценария.

– Перед началом съемок появилась идея BLIND PARTY – вечеринки с закрытыми глазами, когда нет визуального восприятия, но обостряются ощущения прикосновения и слуха. Это меняет восприятие пространства вокруг, расковывает и заставляет двигаться по-новому. А главное: с закрытыми глазами ты полностью растворяешься в музыке, – рассказал барабанщик MOONZOO Игорь Стахов.

Конкуренция участников Нацотбора накаливается. Посмотрим, кто займет три первых позиции в 1 полуфинале 8 февраля. А пока есть возможность прочесть все важные новости о «Евровидение -2020» и сравнить конкурсные песни всех участников Нацотбора.

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