Джей Ло vs Шакира: Кто круче выступил на Super Bowl 2020?

Видели, как Дженнифер Лопес и Шакира отожгли на Super Bowl 2020? Эти латиноамериканские поп-дивы стали приглашенными суперстар на финальной игре сезона за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Super Bowl 2020 – это огромное событие для миллионов фанатов американского футбола, которое собирает у экранов около 100 миллионов людей. А честь выступить в перерыве достается далеко не каждому. К примеру, годами ранее на Super Bowl выступали Бейонсе, Леди Гага, Coldplay и другие звезды с мировым именем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jlo 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В 2020 году на стадионе Hard-Rock stadium в Майами зажгли две жгучие латиноамериканки – Дженнифер Лопес и Шакира. Они подготовили настоящую постановку с танцевальными номерами, переодеванием и общей песней в финале. Каждой выделили по 6 минут на шоу, и тут девушки расстарались. Шакира подготовила микс хитов и три ярких наряда, расшитых кристаллами Swarovski от бренда Peter Dundas. Но не ее танцы и костюмы запомнились зрителям. Вот это движение породило кучу мемов:

Not sure what Shakira did here but I’m still into it pic.twitter.com/xx2X7jxOOS — gifdsports (@gifdsports) February 3, 2020

Оказалось, Шакира таким образом поприветствовала зрителей из арабских стран. Это движение языком называется «загрута» и выражает крайнюю степень радости. К слову, певица спела песню Ojos Asi, где есть слова на арабском и станцевала элементы танца живота.

За Шакирой зажгла Дженнифер Лопес. Она подготовила программу насыщеннее – не только сменила 4 наряда от Versace, но и продемонстрировала несколько движений на шесте. Приятным сюрпризом стал выход на сцену дочери Джей Ло – 11-летней Эммы Марибель Муньис. Девочка спела песню Let’s Get Loud вместе с мамой и детским хором.

Финальный номер поп-дивы посвятили памяти баскетболиста Коби Брайана, который разбился на вертолете вместе с дочерью и коллегами 26 января.

Шоу Джей Ло и Шакиры на Super Bowl 2020 активно обсуждают в соцсетях, споря, кто выступил лучше. А вам кто больше понравился?

Фото – @jlo

Більше новин:

Оскар 2020: кто достоин награды? (ГОЛОСОВАНИЕ)

Кто пройдет в финал Нацотбора на Евровидение 2020? ГОЛОСОВАНИЕ