Джей Ло vs Шакира: Кто круче выступил на Super Bowl 2020?

Видели, как Дженнифер Лопес и Шакира отожгли на Super Bowl 2020? Эти латиноамериканские поп-дивы стали приглашенными суперстар на финальной игре сезона за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Super Bowl 2020 – это огромное событие для миллионов фанатов американского футбола, которое собирает у экранов около 100 миллионов людей. А честь выступить в перерыве достается далеко не каждому. К примеру, годами ранее на Super Bowl выступали Бейонсе, Леди Гага, Coldplay и другие звезды с мировым именем.

В 2020 году на стадионе Hard-Rock stadium в Майами зажгли две жгучие латиноамериканки – Дженнифер Лопес и Шакира. Они подготовили настоящую постановку с танцевальными номерами, переодеванием и общей песней в финале. Каждой выделили по 6 минут на шоу, и тут девушки расстарались. Шакира подготовила микс хитов и три ярких наряда, расшитых кристаллами Swarovski от бренда Peter Dundas. Но не ее танцы и костюмы запомнились зрителям. Вот это движение породило кучу мемов:

