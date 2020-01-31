Kyivstoner готов качать! Он долго планировал и, наконец, организовал свой первый сольный концерт. Этот дерзкий парень собирает своих поклонников в День всех влюбленных, 14 февраля, в клубе Atlas, чтобы повеселиться и расслабиться.

Kyivstoner известен на просторах Интернета как корреспондент Радужный и исполнитель хитов «Лето» и «Мяу Мяу». Творчество этого исполнителя привлекло на его страницу в Instagram почти 1,5 млн подписчиков. Мы решили собрать интересные факты об исполнителе с эксклюзивными комментариями артиста. Давайте знакомиться с ним ближе.

7 интересных фактов о Kyivstoner

1. Kyivstoner (настоящее имя – Альберт) до 19 лет жил в Киеве на Радужном массиве.

2. Высшего образования у исполнителя нет. Он учился в колледже в Санта-Монике на режиссерском факультете, но учебу так и не закончил. В 2013 году начал снимать вайны – короткие юмористические ролики, которые и принесли Альберту первую популярность и узнаваемость. Сам Kyivstoner называет себя «первым вайнером в СНГ».

3. У Альберта есть сайд-проект «Неизвестность». В декабре 2019 года он объявил прощальный концерт и закрытие проекта «Неизвестность» в клубе Atlas. Собранные во время мероприятия деньги были переданы на помощь наркозависимым. В то же время в комментарии Новому каналу артист сообщил, что проект все еще существует.

– «Неизвестность» – это голос улицы. Это вайб, который понятен определенному количеству людей. Этот проект был создан 31 декабря 1991. И закроется, когда меня не станет, – сказал Альберт.

4. Не слушает русский рэп.

5. У Альберта есть 9 тату.

– Каждая имеет смысл, но какой я не расскажу. Это слегка личное, – говорит он.

6. Kyivstoner не так давно открыл бар в Киеве – Kyiv Stoner bar. Он большой поклонник видеоигр, и, конечно же, в его баре есть комната с Playstation.

7. Выпустил три независимых музыкальных альбома «Хайпаголик», «Хайпаголик 2» и Banger, с которыми активно гастролирует по Украине и за ее пределами.

8. Альберт обожает комментировать киберспорт.

– Я очень сильно люблю комментировать киберспорт. Мне кажется у меня в этом есть большой потенциал, – поделился Артист.

Поздравляем Kyivstoner с его будущим первым сольником. Если вы обожаете творчество этого артиста и еще не выбрали, куда повести свою половинку на День всех влюбленных, то… выбор очевиден.

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