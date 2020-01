Assol – Save It: конкурсная песня участницы Нацотбора на Евровидение 2020

Молодая украинская певица Assol, которая начала свою творческую карьеру еще в пять лет, наконец опубликовала новую песню «Save It».

Слушать Assol – Save It онлайн:

Save It – не просто очередная песня для конкурса, она имеет важное социальное значение. Ее главный месседж – «начни с себя, чтобы помочь миру». Речь идет о маленьких шагах, которые каждый из нас может сделать для того, чтобы уменьшить пагубное влияние людей на окружающую среду. Это и сознательное потребление, и правильная переработка мусора, рациональное использование ресурсов и др. Это вещи, которые, прежде всего, помогут решить экологические проблемы Украины, а затем и изменят мир к лучшему.

– В песне говорится о важных проблемах: о том, что мы, возможно, последнее поколение, которое может изменить что-то в этом мире. Мы все хорошо видим, какие ужасные вещи случаются: пожары, загрязнение среды, вырубка лесов … Я считаю, что люди должны обратить на это внимание. А сделать это можно только начав с себя. Поэтому моя песня о том, что нужно измениться внутри себя, чтобы потом помочь другим, – рассказала Assol Новому каналу.

Вживую песню Assol «Save It» можно будет услышать уже во время первого полуфинала Национального отбора на «Еврообачення-2020» 8 февраля в 20:00 на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ.

Слова песни Assol – Save It:

I’m sorry, don’t want to hear your voice

don’t you even try

Destroy

Play war like little boys

Blood is on your arms

We gonna save it

Chorus

Have no time to understand

Don’t be a part of somebody’s plan

Just make love cos we all the same

Home is our planet

Just make love and

We gonna save it

No money can make you feel alright

When some children cry

Put your gun down and be the men we trust

Help to save our lives

