GIO – FEELING SO LOST: конкурсная песня участника Нацотбора на «Евровидение-2020»

Недавно на страницах Нового канала появился список участников Нацотбора на «Евровидение-2020». В него попал GIO – талантливый украинский музыкант из Грузии. За право представлять Украину на «Евровидении-2020», которое состоится в Роттердаме, артист будет бороться с авторской песней FEELING SO LOST. Слушай песню GIO для Национального отбора прямо сейчас!

В полуфинал Нацотбора «Евровидение-2020» певец GIO выступит с авторской песней Feeling so Lost. Об этом он подробно рассказал в своем Instagram: «Друзья, в первую очередь хочу поблагодарить каждого за ту поддержку и теплые слова, которые я получаю от вас со дня оглашения списка Нацотбора. Однако, многие вопросы о том, с какой песней я все же буду участвовать. Давайте приоткроем завесу, чтобы избежать путаницы. Это будет песня Feeling so Lost, и она была написана еще в ноябре перед моим первым сольным концертом, начальную версию которой вы уже могли слышать».

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Сейчас GIO работает над совершенствованием песни, которая может помочь ему с победой. «Специально для Нацотбора и, надеюсь, для самого «Евровидения» я дорабатываю песню, чтобы добавить в нее новое звучание и сделать ее более сценической, – написал артист в Instagram. – Обещаю, что уже совсем скоро вы сможете услышать финальный вариант моей песни, с которой я буду выступать, и это будет огонь!»

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Талантливый певец Гио Дарахвелидзе родом из Грузии, но уже долгое время проживает в Киеве. Юноша окончил Институт международных отношений, но нашел свое призвание в творчестве. Молодой артист играет в жанре поп-музыки. Гио участвовал во многих украинских талант-шоу, а также выступал вместе с современным симфоническим оркестром Lords of The Sound.

Напомним, песни всех участников Национального отбора на «Евровидение-2020» ты можешь послушать по ссылке. И не забывай делиться своими впечатлениями в социальных сетях Нового канала.

Фото: @giodara_